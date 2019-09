Borracce per i nuovi iscritti, l'Einaudi-Chiodo riparte dall'ambiente

La Spezia - L'Einaudi-Chiodo vuole ritornare oltre la soglia dei 600 studenti iscritti, per ritornare ad avere quell'autonomia che consente di strutturare meglio l'offerta e gestire la quotidianità con la presenza di un dirigente e di un ufficio amministrativo a tempo pieno. Per farlo ha deciso di ritornare a puntare sugli indirizzi che maggiormente possono consentire sbocchi lavorativi sul territorio e di valorizzare quello che deve essere il filo conduttore per tutti: il rispetto dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile.

Ecco perché ai 108 studenti che si sono iscritti al primo anno delle classi dell'istituto professionale martedì saranno consegnate altrettante borracce di alluminio: un segnale della volontà di ridurre il consumo della plastica usa e getta e di avere così un'impronta ecologica meno pesante.



L'iniziativa è stata presentata questa mattina dal dirigente reggente, Paolo Manfredini, già preside del Fossati-Da Passano.

"L'Einaudi-Chiodo sta vivendo un momento di difficoltà: non possiamo esercitare l'utonomia scolastica e per questo ho accettato di mettere a disposizione la mia esperienza per riconquistare quello che è sempre appartenuto a questa scuola. Ho trovato grande entusiasmo e insegnanti motivati per raccontare meglio la scuola all'esterno e recuperare il terreno perduto. Lunedì accoglieremo i primini e martedì li renderemo partecipi di un progetto che li coinvolge: il tema è quello della sostenibilità ambientale, che fortunatamente è molto diffuso tra i giovani. Il futuro è loro e vorremmo aiutarli ad approfondire queste tematiche. Anche la pedagogia utilizza simboli, segnali e con queste borracce vogliamo lanciare il messaggio della possibilità abbandonare l'uso della plastica. Poi ci sarà un percorso di approfondimento ed educativo".



Le conferme sull'entusiasmo che ha pervaso i docenti in questo periodo di avvicinamento all'avvio dell'anno scolastico arrivano dalla vice preside Autilia Ferrara: "Sono rimasta impressionata in maniera positiva dal lavoro di questi giorni. Vogliamo superare questo momento complicato e coinvolgere il territorio. Questo istituto ha caratteristiche che devono essere valorizzate. Questa è la scuola del fare, qua si insegna mestiere ma anche a usare la testa per essere liberi".

Stefania Cheli, professoressa che insieme ai colleghi Liguori e Maggiani si occupa del rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro ha spiegato di aver incontrato negli ultimi tempi l'assessore comunale allo Sviluppo economico e alla Formazione, Genziana Giacomelli, le associazioni di categoria, la Camera di commercio e alcune aziende del territorio e di aver trovato una grande disponibilità. "Si sono detti tutti contenti di aiutarci e di poter creare sinergie con noi. Credo che la presenza di Manfredini sia stata vitale per avviare questo nuovo sistema di relazioni".



Riguardo alla consegna delle boracce di alluminio ai nuovi arrivati la professoressa Elisabetta Manuguerra ha rivelato che "tutti i docenti hanno condiviso questa scelta. In questo gruppo di lavoro c'è una spiccata sensibilità per i temi ambientali, tanto che siamo stati i primi ad aderire a Teacher for future. La sostenibilità ambientale deve essere anche sociale, economica e istituzionale. E se vogliamo essere una città accogliente, turistica, allora bisogna prendersi cura del nostro ambiente, del nostro quartiere. Siamo certi che i ragazzi di prima avranno già affrontato queste tematiche negli anni precedenti ma questa sensibilità è da coltivare e rafforzare, anche con piccoli gesti".

Soddisfatto anche Alessandro Gabelloni, docente dell'area tecnica: "Anche i corsi di meccanica ed elettronica che coordino hanno un legame molto forte con le questioni ambientali, basti pensare a quale è stato lo sviluppo degli ultimi anni nella green economy".

L'indirizzo di meccanica si mostra in salute per quel che riguarda le iscrizioni, ma lo stesso non si può dire per gli aspiranti elettricisti ed elettronici, che mancano. Così come mancano alle aziende del territorio. Va a gonfie vele il socio sanitario, con proposte di occupazione che giungono anche prima della fine del percorso di studi.

L'obiettivo è dunque quello di riportare le iscrizioni a salire in tutti gli indirizzi presenti e di recuperarne alcuni come quello turistico, per la formazione di operatori del marketing, e quello termoidraulico, sempre con l'obiettivo di fornire risposte alle domande che giungono con sempre maggiore insistenza dal tessuto economico e sociale della provincia spezzina.



"Stare all'Einaudi-Chiodo - hanno concluso i docenti - significa sentirsi parte di una famiglia: chi è qua lo fa perché ha una grandissima passione. Questa scuola non deve più essere percepita come un ripiego. Qua ci sono corsi e contenuti innovativi e professionalizzanti di valore".