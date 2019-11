Borioli: "Vicini alle popolazioni colpite dal maltempo"

La Spezia - Il Coordinamento provinciale del Partito Democratico esprime solidarietà e vicinanza alle popolazioni e agli amministratori che nella giornata di ieri, a causa del maltempo e delle esondazioni di alcuni corsi d’acqua, hanno subito danni e vissuto ore di allarme. Lo fa per bocca del commissario Daniele Borioli: "Come alessandrino, conosco bene, purtroppo, cosa significhi vivere eventi calamitosi in grado, in poche ore, di mettere a rischio persone, strutture, beni indispensabili come la casa. Mi auguro che le prossime ore, per le quali in diverse parti d’Italia si annunciano nuove situazioni critiche, possano essere superate senza ulteriori conseguenze negative. In questo difficile momento, il Partito Democratico della provincia spezzina è naturalmente vicino alle popolazioni e agli amministratori per svolgere il proprio compito, tanto nei confronti dell’amministrazione regionale quanto del governo nazionale, sostenendo le richieste che emergeranno dalle comunità e dalle imprese locali".