Borgo Baceo, Comitato Pizza Verdi: "Amministrazione non vuole ascoltare né confrontarsi"

La Spezia - "Nuova commissione sulla “riqualificazione di Borgo Baceo”, che per l’Amministrazione spezzina vuol dire costruire palazzoni di cui al Canaletto non si sente tutto questo gran bisogno". Così il Comitato Piazza Verdi che sul tema prosegue: "Qualche settimana fa il Sindaco aveva fatto sapere a cittadini ed associazioni che non aveva voglia né tempo di ascoltarli e che, se non erano d’accordo, potevano sempre andare al TAR. Ottenere la seconda commissione, questa volta alla presenza dell’assessore preposto, Luca Piaggi, è stata un’anticipata Via Crucis. La commissione, infatti, è stata rimandata per ben due volte… e pazienza se qualcuno aveva rimandato appuntamenti, o preso permessi dal lavoro!".

"Ieri finalmente i depositari delle osservazioni sono stati auditi, ma non apprezzati: secondo i consiglieri di maggioranza, infatti, il cittadino rappresenta solo se stesso e non va bene, uno degli ospiti (che tra l’altro non è riuscito a collegarsi) ha il difetto di far parte di un partito politico non simpatico, quindi non va bene. C’è chi fa interventi troppo filosofici, chi troppo politici, chi poco tecnici. All’amministrazione, insomma, non va bene nessuno. Non c’è volontà di ascoltare né di confrontarsi. Rileviamo che, purtroppo, questa è una costante. Non c’è stata, come avevamo già detto, l’auspicata discontinuità tra la precedente Amministrazione e questa e la commissione di ieri pomeriggio ne è l’esempio più lampante. Come Comitato Piazza Verdi, siamo dalla parte degli abitanti del Canaletto e di chiunque sia contrario a questo progetto".