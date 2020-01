Boom di iscrizioni al nuovo Liceo classico europeo

La Spezia - Il 30 per cento dei nuovi iscritti al Lorenzo Costa ha scelto il Liceo classico europeo. Se il dato è in proiezione per il prossimo anno scolastico le grandi manovre per incentivare le iscrizioni all'istituto superiore di Piazza Verdi sono già cominciate e culmineranno domani pomeriggio con un open day organizzato dalla dirigenza e dal potenziale corpo insegnanti.

"Questo liceo - ha dichiarato questa mattina alla presentazione per la stampa il dirigente del Costa Franco Elisei - è il primo europeo della Liguria. Tra le principali novità: un totale di 42 ore sedici delle quali concentrate nei laboratori anche di lingue classiche, il potenziamento delle lingue straniere (inglese, francese e spagnolo), la possibilità per i ragazzi di avviare un percorso di alternanza scuola lavoro all'estero con esperienze della durata di quindici giorni per gruppi o singoli. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare un polo di eccellenza formativa, un percoso già iniziato negli anni '90 che ora ci ha portato ad avere un totale di 601 iscritti".



"La differenza in questi anni - ha aggiunto il vice preside Diego Marchini - è stata fatta dallo stile di lavoro. Abbiamo aumentato le competenze nelle materie matematiche. ampliato l'offerta formativa. Il classico è una scuola più vicina agli studenti".



Come detto domani ci sarà l'open day a partire dalle 16.30. Genitori e studenti avranno modo di levarsi ogni dubbio su come verranno strutturati corsi e laboratori. Le iscrizioni si sono aperte due giorni fa e termineranno il 31 gennaio.