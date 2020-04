Boom di donazioni di sangue

La Spezia - In questo periodo di difficoltà gli spezzini stanno dimostrando tutta la loro generosità ed il loro altruismo anche nel campo delle donazioni di sangue.

L'Avis comunale con sede al Favaro in Via Caselli (tel. 0187511089) sta infatti rilevando, in quest'ultimo mese, un boom di donazioni e di nuovi donatori (oltre 120) che garantiscono all'ospedale S.Andrea una scorta rassicurante di "liquido ematico".

Otre alla disponibilità dei donatori a giustificare l'aumento delle donazioni vi è anche l'ampliamento della sala prelievi, la disponibilità e professionalità del personale e l'innovazione delle prenotazioni ad orario questo per evitare i lunghi tempi di attesa.

Tutto ciò ha permesso nelle mattinate di prelievo ( martedì, mercoledì e venerdì) una raccolta di 30 sacche al giorno con l'eccezione nel momento di maggior richiesta di due raccolte straordinarie di giovedì.

Raggiante lo staff del Favaro in primis il presidente comunale Giacomo Grande, il vice provinciale Luigi Di Marino e il segretario Daniele Tarabugi col collaboratore Mattia Cozzani oberati dal lavoro, rispetto agli anni scorsi, a causa anche del recente mancato rinnovo dei ragazzi del servizio civile.

Tra i tanti donatori davvero sorprendenti le donazioni dell'altra mattina, di tutto il personale della Pizzeria Bella Napoli di v. Gramsci, con in testa i fratelli Alfonso e Massimo Naclerio che nonostante le difficoltà del settore ristorazione li veda costretti alla formula del solo asporto, hanno voluto testimoniare l'affetto e la vicinanza alla loro città d'adozione ricevendo in cambio il simpatico attestato Avis "escosoloperdonare".