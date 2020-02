Boom di aspiranti agenti ai corsi Uil Fpl. Iscrizioni al termine

La Spezia - Benché negli ultimi 2 mesi, la UIL FPL abbia attivato ben 5 edizioni di questo Corso, proprio per sopperire alle innumerevoli richieste, ancora una volta raccogle numerosi consensi ed è nuovamente boom di iscritti. Molti provenienti da Provincie fuori Regione Liguria ed è anche per questo che è stata attivata la formula weekend. Il Corso sarà di natura teorica e tratterà: test a risposta chiusa estratto da un precedente Concorso Pubblico, utile al corsista per poter autovalutare il proprio grado di preparazione. Si inizia quindi dall’abc ovvero dall’analisi di una norma e dalle Fonti del Diritto per continuare con L’Illecito Amministrativo ex L. 689/81; Codice Penale; Codice Procedura Penale; Codice della Strada; Riforma Disciplina Settore Commercio; Testo Unico Ordinamento Enti Locali; Diritto Amministrativo con prova pratica; Legge Quadro Polizia Municipale; per concludere con la riesaminazione da parte del corsista, del primo test e quindi la valutazione dell’eventuale miglioramento della preparazione. Infine fac-simile di prova teorico/pratica di Concorso Pubblico per abituare al meglio l’allievo ad affrontare l’esame. - Tutti a lezione quindi - comunica Barbara Varini Coordinatrice UIL FPL per tutte le Polizie Locali della nostra Provincia - da venerdì 14 a domenica 16 febbraio con orario dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:30 presso la sala Riunioni del Sindacato UIL della Spezia in Via A. Persio 35 e con il nostro docente dott. Andrea Prassini, collega appartenente al Corpo di Polizia Locale e che sta riscuotendo peraltro grande successo in qualità proprio di relatore nelle stesse materie, in diverse Regioni. Per seguire al meglio i corsisti - conclude Barbara Varini - saranno accettate esclusivamente le prime 40 iscrizioni, ed il termine per potersi iscrivere è mercoledì 12 febbraio. A fine Corso verrà rilasciata tutta la normativa aggiornata e l’attestato di frequenza.



Per maggiori informazioni inviare una mail a corso.agenti.uil@gmail.com - tel. 328.5467479