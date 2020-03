Boom delle polveri sottili, arrivano dal deserto del Gobi

La Spezia - Lo scorso fine settimana la natura ha fornito l’ennesima dimostrazione di quanto sia tutto collegato e in equilibrio. In epoca di blocco quasi totale di traffico e di riduzione delle produzioni (ma con un aumento del riscaldamento, obietterà qualcuno) le centraline di rilevamento della qualità dell’aria del Centro - Nord Italia hanno rilevato un anomalo incremento di polveri sottili, concentrato soprattutto nella giornata di sabato 28 marzo, con uno strascico ancora visibile nella domenica.

Anche la Liguria non si è sottratta a questa situazione generale, con un andamento del PM10 che in alcuni casi è quintuplicato nel giro di poche ore, con la situazione più evidente nel Tigullio (Chiavari a 105 e Rapallo a 103 microgragmmi/metro cubo).



Cosa è successo?

La spiegazione più probabile è collegata alle forti correnti che hanno soffiato a una quota di circa 1500 metri, capaci di portare le polveri sottili addirittura dal deserto del Gobi. La corrente ha interessato in particolare le centraline della costa, con una scansione oraria che ha visto le polveri arrivare dapprima sul levante regionale e poi, con il passare delle ore, attraversare tutta la Liguria fino a Sanremo.



Le medie giornaliere sono state comprese tra: 85 e 100 µg/m3 nelle sei postazioni spezzine tra sabato 28 e domenica 29 marzo.



Nella giornata successiva si è registrato un calo, con ancora superamenti in tutte le postazioni della Spezia e valori prossimi al limite nell’area metropolitana di Genova. Invece il giorno precedente, venerdì 27 marzo, i valori nello spezzino e nel savonese erano intorno ai 20 µg/m3, mentre sulla provincia di Genova valori leggermente superiori, al più 30 µg/m3, e sotto i 10 µg/m3 nella postazione di Sanremo: tutti in ogni caso entro il limite di 50. Anche le polveri più sottili, il PM 2.5, hanno registrato una crescita, raggiungendo però valori al più di 35 µg/m3 nella postazione di San Cipriano alla Spezia. La causa di questo fenomeno è molto probabilmente da attribuire alla forte avvezione di polveri dal cuore dell’Asia, per effetto di correnti orientali molto intense che hanno spirato intorno ai 1500 m. Il giorno 28 l’afflusso dai quadranti orientali si è praticamente annullato e si è formata un'ampia zona con calma di vento centrata sul nord Italia. La subsidenza può essere la causa dell’incremento delle concentrazioni trasportate e presenti in quota nelle giornate precedenti.