Bonus fiscale 110%, i geometri sono pronti

La Spezia - Ristrutturare casa senza spendere un euro. Mercoledì scorso ha esordito così il Presidente del Consiglio nell’esporre le misure del “Decreto Rilancio” al riguardo delle agevolazioni fiscali relative ad interventi di efficientamento energetico, coperture, sisma bonus, fotovoltaico; senza dimenticare le riqualificazioni di facciate e non solo. Dal 1° luglio di quest’anno fino al 31 dicembre del 2021, infatti, sarà possibile usufruire delle detrazioni fiscali pari al 110% per tutte le abitazioni principali e le altre unità immobiliari in edifici condominiali o plurifamiliari. Particolare attenzione dovrà essere dedicata allo studio preliminare dell’intervento per far si che lo stesso massimizzi il vantaggio fiscale conseguente al miglioramento della qualità del proprio immobile. I geometri della Provincia della Spezia hanno esaminato e approfondito le disposizioni contenute nel decreto e sono pronti ad assistere e rispondere alle esigenze di coloro che intendono avviare un’attività edilizia volta alla riqualificazione della propria abitazione con la giusta capacità, serietà e competenza. La duttilità propria della figura del geometra fa sì che possa essere l’ausilio tecnico maggiormente indicato per portare a compimento l’obiettivo di poter accedere al bonus del 110% che ingloberà tutto l’intervento: dalle spese tecniche, all’acquisto dei materiali, alla prestazione d’opera e alla direzione dei lavori, per cui, dovrà essere messa in previsione la redazione di una attestazione da trasmettere all’Enea, una verifica energetica dell’immobile con specifica Certificazione Energetica Asseverata e dall’eventuale visto di conformità, quest’ultimo, necessario per il diritto alla trasformazione della detrazione in credito d’imposta per attività di compensazione, sconto o cessione di tale credito a terzi o istituti di credito. Particolare importanza riveste la possibilità di associare l’intervento legato al bonus fiscale con la cessione del credito d’imposta, circostanza questa che se concretizzata, garantirà a chi eseguirà interventi edilizi ai sensi del “Decreto Rilancio”, la vera e consolidata possibilità non solo di eseguirli a costo zero ma di eseguirli senza anticipare nemmeno un euro di tasca propria ovviamente con le opportune convenzioni che saranno essere messe in campo da istituti di credito ed assicurazioni, con i quali la categoria sta approntando linee condivise. A questo punto, consultati con il tuo geometra di fiducia per individuare la procedura e l’intervento edilizio migliore per dare corso alla riqualificazione edilizia del tuo immobile.