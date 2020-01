Bonus badanti e baby sitter, ecco come averli

La Spezia - La Regione Liguria ha varato la misura “Bonus Badanti e Baby sitter”, consistente nell’erogazione di bonus direttamente alle famiglie, finalizzati all’assunzione di badanti e/o baby sitter, per l’importo complessivo di euro 6.340.780,44 tramite il Programma operativo regionale FSE 2014/2020, così ripartiti:

• 3.200.000,00 su Asse 1 «Occupazione» di cui:

1.248.000,00 per bonus per assunzione baby sitter

1.952.000,00 per bonus per assunzione di badanti



• 3.140.780,44 su Asse 2 «Inclusione sociale e lotta alla povertà» per bonus per assunzione di badanti



Le finalità della misura bonus badanti e baby sitter sono promosse con due obiettivi:

• alleggerire le famiglie con bambini e/o persone non autosufficienti a casa (non inserite in strutture residenziali) relativamente alle spese connesse all’assunzione di baby sitter o badanti favorendo la possibilità, per le donne, di permanere/reintrodursi nel circuito lavorativo, offrendo le condizioni per proseguire o intraprendere un’attività lavorativa o percorsi di formazione professionale o istruzione;



• incrementare il numero di persone non autosufficienti che potrà ricevere assistenza indiretta, al fine di garantire agli stessi la necessaria assistenza personale per il mantenimento presso il proprio domicilio.



Valori del Bonus

• 350,00 euro al mese per 12 mensilità per i bonus di conciliazione per assunzione di baby sitter



• 500,00 euro al mese per 12 mensilità per bonus di conciliazione e/o di inclusione per assunzione di badanti per coloro che NON usufruiscono del fondo regionale per la non autosufficienza



• 150,00 euro al mese per 12 mensilità per bonus di conciliazione e/o di inclusione per assunzione di badanti per coloro che usufruiscono del fondo regionale per la non autosufficienza



Presentazione delle domande

La domanda dei richiedenti sarà presentata ESCLUSIVAMENTE on line su BANDI ON LINE – dal sito www.filse.it o dal sito filseonline@regione.liguria.it per la seconda volta aperta ai privati, o mediante SPID o mediante semplice auto-registrazione. Dal 16 dicembre 2019 le famiglie potranno fare richiesta fino al 30 giugno 2020 e saranno finanziate sino ad esaurimento dei fondi.



Assistenza e informazioni

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 (esclusi i festivi) ai seguenti recapiti Tel. 010/8403369 mail bonusbb@filse.it

Gli atti e le informazioni relative al bando sono pubblicate su www.fse.regione.liguria.it sezione bandi del Fondo Sociale Europeo 2014-2020.