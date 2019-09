Bollori spezzini: dai rigori del '41 ai 16 gradi di oggi

La Spezia - Lo European Datajournalism Network ha raccolto i dati relativi alle temperature medie annue di un cospicuo numero di città. IlSole24Ore ha attinto al lavoro dell'EDN prendendo in considerazione le 55 città italiane presenti nello studio e traendo la conclusione che il riscaldamento globale, nel Belpaese, ha colpito “soprattutto nel Nord Italia e soprattutto negli ultimi anni”. Del resto il 2018 è stato l'anno più caldo di sempre in 24 delle 55 città esaminate, nonché il secondo più caldo per altre 28. “A osservare il quadro si notano delle oscillazioni, con periodi più freddi (o forse sarebbe più opportuno dire meno caldi) all’inizio del Novecento, durante la seconda Guerra Mondiale, tra gli anni Sessanta e Settanta. Ma gli aumenti più significativi delle temperature medie annue si concentrano negli ultimi anni”, scrivono dal quotidiano economico meneghino.



Lo studio riserva attenzione anche alla Spezia e provincia e alla sua temperatura media annuale dal 1900 al 2018. I valori più bassi sono quelli registrati nel 1941 (12.99), 1908 (13.05), 1956 (13.113) e 1940 (13.149). E benché non manchino anni particolarmente caldi in epoche lontane dall'oggi (1920, 1949, 1950: tre annate con temperatura media superiore ai 15 gradi), l'andazzo generale è quello disegnato dagli analisti del Sole. Tant'è che negli ultimi vent'anni sono solo quattro le annualità con una temperatura media inferiore ai 15 gradi (e comunque superiori ai 14.5). E risale al 2003 la prima temperatura media annuale superiore ai 15.5 gradi, cosa ripetutasi fino ad oggi in altri otto anni. E tre di questi anni hanno sfondato il muro dei 16 gradi nel 2018 (16.03), 2015 (16.24) e 2014 (16.05).