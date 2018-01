Bollori beverinesi e pioggia dimezzata

Questo il 2017 spezzino dal punto di vista climatico, come spiega Arpal. Mercurio alle stelle a Padivarma lo scorso 2 agosto.

La Spezia - Un 2017 "siccitoso". Questa la definizione tecnica che Arpal usa per definire l'anno appena trascorso. Soltanto negli ultimi scampoli il 2017 ligure ha visto cadere precipitazioni diffuse e abbondanti - con tanto di allerte meteo - che tutta via non hanno spostato granché il verdetto finale. Sette le perturbazioni che hanno fatto scattare allerte meteo. Di queste, hanno toccato lo Spezzino cinque allerte arancioni e una rossa, l'11 e il 12 dicembre.



La nostra provincia conta 67 giorni bagnati dalla pioggia - di più rispetto a Genovesato (45), Savonese (44) e Imperiese (40) - per un totale di 764 millimetri di acqua caduta dal cielo. Un dato inferiore del 50 per cento rispetto alla media storica dell'ultimo mezzo secolo (di poco inferiore ai 1.500 mm). Di qui la lampante siccitosità del 2017 per lo Spezzino e la Liguria tutta. Genova ha raccolto il 68 per cento di millimetri in meno, Savona il 41, Imperia il 44.



E il termometro che ha detto? Il 2017 spezzino è stato un anno sopra media climatologica: i mesi di febbraio e marzo hanno avuto temperature minime molto elevate, così come giugno (quando anche le massime sono state ben superiori) e agosto. Il mese di settembre è stato quello relativamente più fresco, con qualche stazione sotto media anche a gennaio e dicembre.



L'Oscar per i bollori va a Padivarma (Beverino), dove mercoledì 2 agosto si sono registrati 40.4°. E' stato il picco regionale del 2017. A livello di media provinciale, la giornata spezzina più calda è stata il 5 agosto (35.3 gradi), la più fredda il 7 gennaio (due tacchette e mezzo sotto lo zero). La temperatura media della nostra provincia - come di tutta la Liguria - è stata di 16 gradi e mezzo.



Vedremo se il cielo nel 2018 tornerà a bagnare la terra come in passato o se sarà ancora necessario fare i conti con quella siccità che fino a un attimo fa pensavamo fosse esclusivo spettro del Sud, come chiaramente spiegato anche dal personaggio dello zio (Paolo Bonacelli) in una delle più esilaranti sequenze di Johnny Stecchino.