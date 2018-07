Bollette più leggere e un golfo pulito entro il 2020 con l'Ato idrico

A Palazzo civico la presentazione del piano che per la Spezia prevede 14milioni di euro di investimenti. Il presidente della Provincia: "Ottimi risultati, tendiamo al mano anche ai Comuni fuori dall'Ato".

La Spezia - Bollette più leggere e adeguamenti sulle zone "critiche" del territorio comunale spezzino. Un piano di interventi che verrà completato entro il 2020 "prima della campagna elettorale", come ha detto scherzando il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini nel corso della conferenza di presentazione dell'Ato idrico avvenuta questa mattina a Palazzo civico. L'obiettivo è sanare le criticità presenti sul territorio con una concreta riduzione, non si sa ancora di quanto, delle bollette per gli spezzini. Limitare le dispersioni idriche sul territorio comunale e realizzare gli allacciamenti alla rete fognaria per quei quartieri, come Mazzetta e Canaletto, che scaricano ancora in mare. Tradotto in soldoni sonanti: 14 milioni di euro che arrivano dalle bollette e da un finaziamento passato da 38 a 55 milioni di euro per tutta la provincia.

"Il nostro obiettivo - ha sottolineato il primo cittadino -, lo avevamo già annunciato in campagna elettorale, è quello di rendere il nostro mare più pulito e con questi adeguamenti riusciremo a farlo, senza dimenticare che riusciremo ad alleggerire le bollette degli spezzini. Lo facciamo in silenzio e per la prima volta viene portata a termina un'operazione che sanerà il golfo".



All'Ato aderiscono 27 Comuni su 32 e qualcuno sta ripensando di rientrare con Acam. Ingenti dunque i finanziamenti per la rete idrica provinciale e per il Presidente della Provincia Cozzani: "Abbiamo apportato modifiche importanti e positive. Non sono mancati negli anni i problemi sulle reti e con Iren oggi si può fare. Il programma degli investimenti era in passato di 23 milioni ora è passato a 55.5 milioni e si vede la differenza. Non abbiamo fatto altro, Comune per Comune, che recepire quali fossero le criticità e quindi iniziare un colloquio che poi ha portato ad avere un quadro esatto di tutti gli interventi. Alla Spezia le problematiche sono state rilevanti. Al momento rimangono fuori i Comuni di Varese Ligure, Deiva Marina, Carro, Carrodano e Maissana che gestiscono autonomamente le rete idriche. Sono convinto che in questi anni queste realtà potranno tornare indietro perché la gestione autonoma delle reti è difficoltosa e necessita delle spese che i piccoli Comuni potrebbero sostenere con difficoltà. Qualcuno mi ha già ventilato l'ipotesi di poter rientrare".



Gli interventi. E' lunga la lista degli interventi per sanare la rete idrica spezzina. Paolo Messuri preisdente di Acam Acque ha sottolineato: "Entro il 31 luglio verranno pubblicati ufficialmente tutti i bandi. Molti sono in fase di progettazione e altri in affidamento". Per l'Ad Acam Gaudenzio Garavini: "Con questo piano, fin dall'inizio della fase dell'aggregazione, in molti hanno detto che a farne le spese saranno i cittadini. Ma a questo punto è stato dimostrato che avviene proprio il contrario: ci sarà un risparmio per la cittadinanza".





Interventi sull’impianto di depurazione e rete fognaria Fra gli obiettivi il miglioramento della qualità dell’acqua del golfo spezzino - ripristino canali di acque meteoriche riportandoli alla loro funzione originale attraverso il completamento della rete fognaria nera, potenziamento impianto di depurazione, allacciamento utenze.



Depurazione.Le acque reflue del territorio spezzino sono collettate e trattate, per la quasi totalità, dal depuratore biologico degli Stagnoni. Ci sono alcune fosse tipo Imhoff al servizio di piccole reti di raccolta. Gli interventi previsti nel Piano riguardano attività di adeguamento e miglioramento del processo depurativo per allineare l’impianto di Stagnoni alle più moderne tecnologie. Il valore degli interventi e di circa 0,9 M€. In considerazione del fatto che l’impianto di Stagnoni è funzionante da circa 30 anni, nel biennio 2018 -2019 è previsto di avviare uno studio per l’analisi e la pianificazione degli interventi che riguardino la tecnologia e lo schema di processo del sistema depurativo dell’intera città.



Fognature. Il fine è quello di collettare, in modo separato, le acque reflue drenate nel territorio all’impianto di depurazione. Il completamento della rete fognaria nera ed il ripristino dei canali di acque meteoriche, riportandoli alla loro originale funzione, passa attraverso la realizzazione degli interventi che seguono. Completamento rete fognaria località Marola / Acquasanta: costo intervento 500.000 €

Risanamento canale Lagora. Nuova condotta fognaria in sponda destra del canale Colombaro

Collettore fognario in corrispondenza del sovrappasso ferroviario in via Monfalcone. Allacciamento fognario località Maggiano: Costo intervento 500.000 €

Risanamento canale «Prione» e Passeggiata Morin attraverso la realizzazione della rete fognaria sulle scalinate zona Poggio: Costo intervento 300.000 €, Costo 2.500.000 €

Realizzazione nuova rete fognaria nel quartiere di Valdellora/Mazzetta in sostituzione della fognatura mista.



Nuova rete fognaria quartiere Canaletto: Costo 2.400.000 €. Finanziamento Comune della Spezia tramite Presidenza del Consiglio dei Ministri

Nuova rete fognaria quartiere Fossamastra: Costo 1.000.000 €

Finanziamento Comune della Spezia tramite Presidenza del Consiglio dei Ministri

Collettore fognario principale Pagliari /San Bartolomeo: Costo 1.300.000 €. Finanziamento Comune della Spezia tramite Presidenza del Consiglio dei Ministri



I finanziamenti per Muggiano, Pitelli e Campiglia.

Nuovo depuratore all’interno area Fincantieri Muggiano. Nuova rete fognaria località Muggiano/Pitelli: costo 3.500.000 €. Realizzazione nuovo collettore fognario da San Venerio, sulla strada comunale, fino al collettore di via San Venerio presso circolo tennis. Costo: 600.000 €. Realizzazione impianto di trattamento e rete fognaria nera in località Campiglia: costo 600.000 €



Allacci fognari. L’impegno nella realizzazione di nuove reti fognarie è parallelo alla realizzazione degli allacci di utenza. Nelle aree in cui vengono realizzate le nuove reti sarà effettuata una campagna sistematica di allacciamento dei fabbricati. Nelle zone già servite da rete fognaria nera sarà avviata, una campagna di censimento e allacciamento dei fabbricati non collegati, parzialmente collegati o che immettono impropriamente acque nella rete.

L’intervento riguarderà il completamento degli allacci del centro storico e della zona nord est della città per permettere il risanamento del canale Lagora.



Acquedotto. La rete acquedottistica dell’ambito Spezzino è strutturata con aree di emungimento concentrate lungo le aste dei fiumi Magra e Vara ed un sistema di condotte che servono i centri abitati e si sviluppano per circa 2000 km. Nel biennio 2018 – 2019 sono previsti interventi per una valore pari a 13 milioni di euro. Questi interventi contribuiscono significativamente al servizio nel Comune Capoluogo che consuma circa il 47% dell’acqua fornita nell’ambito provinciale ed ha un estensione della rete pari a circa 380 km.

Gli interventi specifici previsti nel territorio comunale riguardano attività di sostituzione e potenziamento di condotte particolarmente datate, che hanno rotture frequenti o che determinano problemi di torbidità. E’ data priorità a condotte in fibrocemento e a condotte sottoposte ad alte pressioni (generalmente al servizio di borghi collinari). Il valore delle attività previste è pari a circa un milione e mezzo di euro.