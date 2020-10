Bolano concede la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

La Spezia - Il Consiglio Comunale nella seduta del 30 settembre su proposta del Presidente del Consiglio Comunale Massimo Silvestri ha approvato all’unanimità la concessione della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto.

Il Presidente del Consiglio Comunale Massimo Silvestri: “abbiamo condiviso la richiesta presentata dal Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valore Militare d'Italia, presieduto dal nostro illustre concittadino, Generale di Corpo d'Armata dei Carabinieri Rosario Aiosa, Medaglia d'Oro a lValor Militare, per commemorare i Cent'Anni della traslazione a Roma della Salma del Milite Ignoto nel Sacello del Vittoriano (4 Novembre 1921), di conferire la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto, simbolo e patrimonio di tutti gli italiani. Una iniziativa condivisa da ’ANCI che in un momento particolare come quello che stiamo attraversando a seguito della pandemia da Covid19 assume un significato forte di unità istituzionale, sociale e morale ”.