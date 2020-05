Boccia frena sulla riapertura dei confini regionali: "Faremo valutazioni"

La Spezia - “Per lo sblocco della mobilità tra Regioni faremo le nostre valutazioni: non è detto ma potrebbe diventare inevitabile prendere tutto il tempo che serve”. Così oggi il ministro degli affari Regionali Francesco Boccia in un'intervista a La Stampa. All'indomani di un fine settimana caratterizzato dalle scene provenienti da molte città e le critiche legate alla movida, l'esponente del Governo ha spiegato: “Non siamo sorpresi per quel che è accaduto, ma se è comprensibile e umano, dopo due mesi, uscire di casa, non dobbiamo dimenticare che siamo ancora dentro il Covid 19 e dunque chi alimenta una movida sta tradendo i sacrifici fatti da milioni di italiani”.

Boccia ha annunciato inoltre che entro fine settimana il Consiglio dei ministri farà tutte le valutazioni del caso in base al numero dei contagi decidendo sul da farsi. “La maggioranza dei cittadini – ha osservato – rispetta le regole ed è indignata per i comportamenti di poche persone. Sinora abbiamo usato il metodo del bastone e della carota, sembra aver funzionato”.