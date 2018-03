Blue Jane Acoustic, la festa della donna al Tibe Jazz Club

La Spezia - Per la festa della donna sul palco del Tibe Jazz Club saliranno due giovanissime musiciste : Sonia Isabel voce e Giulia Perazzo alla chitarra. Un duo di musiciste per la festa delle donne, Blue Jane Acoustic, Sonia Isabel alla voce, Giulia Perazzo alla chitarra, con un repertorio tutto al femminile, Joni Mitchell, Tracy Chapman, Alanis Morisette, Aretha Franklin,Bonnie Raitt, Shreyl crow, tra folk, r&b e Blues. Uno spaccato contemporaneo di inni musicali legati a figure femminili da ammirare ed apprezzare.



Storie di donne raccontate attraverso grandi classici della canzone internazionale e nazionale degli ultimi decenni per celebrare la Giornata della donna in musica.

Dietro il nome di Blue Jane Acoustic si cela un trio di ragazze che per l'occasione suoneranno solo in duo( chitarra e voce): Giulia Perazzo alla chitarra, Marta Abruzzese al basso e Sonia Isabel alla voce. Questo progetto, nato recentemente, ha già avuto modo di farsi conoscere dal vivo in vari contesti quali Festival del Country, Sarzana Jazz&Blues, Hard rock cafè di Firenze attraverso un repertorio folk con sconfinamenti nel pop, country, blues, classic rock e nell' r&b. Presto si esibiranno nel contesto del Festival Irlandese a Genova e Torino.



Si tratta di un trio di ragazze che per l'occasione si esibiranno in duo, che si è formato per passione recentemente e con la volontà di fare cover di grandi classici in versione acustica includendo brani moderni ed esplorando vari stili. Il gruppo sta inoltre presentando i primi inediti che fanno parte di un progetto molto ampio che in un breve futuro verrà completato. Il nome Blue Jane, un tributo a Jane Austen, vuole essere rappresentativo di una forza originale tutta al femminile che si propone con energico intrattenimento. Non mancano note di introspezione e volontà di comunicare verità condivisibili, raccontarsi attraverso storie scritte in musica per condividere emozioni e divertimento con chi ascolta.

Info e prenotazioni 329/9122285