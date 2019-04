Blocco studentesco: "Disagi in tutte le scuole, Provincia intervenga"

La Spezia - Il Blocco Studentesco chiede un intervento tempestivo da parte della Provincia per riportare la situazione degli istituti superiori spezzini alla normalità e per tutelare la sicurezza degli studenti.



"In seguito alle forti precipitazioni di questa mattina - inizia la nota - sono state chiuse alcune aule per le pesanti infiltrazioni e per la pioggia penetrata dalle finestre, interrompendo così il regolare svolgimento delle lezioni. Si sono riscontrati disagi in tutte le scuole spezzine, in particolare nell'Istituto Fossati Da Passano e nell'edificio del Brocca, all'Einaudi-Chiodo e al Capellini-Sauro.

Chiediamo che le istituzioni intervengano tempestivamente per risanare questa situazione ma soprattutto per prevenire episodi pericolosi per la sicurezza degli studenti e di tutto il personale, come ad esempio il crollo del controsoffitto avvenuto a febbraio in un'aula dell'Einaudi. Come testimoniano le tante foto che abbiamo ricevuto, ci sono casi di controsofitti potenzialmente pericolosi e addirittura infiltrazione d'acqua in prossimità degli impianti elettrici.



Questa è solo l'ennesima situazione di disagio che si presenta negli Istituti spezzini.

Ci chiediamo quanto tempo ancora gli studenti dovranno aspettare per vedere terminati i lavori che la Provincia ha assicurato di svolgere - conclude la nota -, garantendo una volta per tutte una permanenza a scuola dignitosa e, soprattutto, in sicurezza."