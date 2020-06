Black Lives Matter, domenica in piazza anche alla Spezia

La Spezia - Sulla scia dei manifestanti che hanno occupato gli spazi pubblici di moltissime città del mondo con lo slogan "Black lives matter” - che è diventato a tutti gli effetti un movimento di portata internazionale - anche la Spezia decide di non rimanere in silenzio. Lucilla Fregoso e Camilla Fregoso si sono fatte promotrici di questo evento che avrà luogo sotto forma di sit-in pacifico domenica 7 giugno a partire dalle ore 18, in Piazza Mentana.

"La lotta al razzismo e alla discriminazione ha bisogno di essere nutrita e sostenuta ogni giorno. È una lotta che dovrebbe smettere di essere una lotta e cominciare a produrre effetti reali: una società tangibilmente cambiata, inclusiva, egualitaria. Ora più che mai, sotto la spinta dell’ennesimo tragico evento che ha avuto un’attenzione planetaria ma che va inteso come una scintilla in un incendio di razzismo e violenza di cui si parla ancora troppo poco, è necessario amplificare la voce di protesta, la voce di coloro che non vengono ascoltati, è necessario mobilitarsi e pretendere un cambiamento", dicono le organizzatrici.

"Insieme si può. Che l’esempio americano possa essere un mezzo per aprire gli occhi e le coscienze, per comprendere il fenomeno del razzismo e dell’emarginazione sociale anche in Italia, un paese in cui è ancora forte la tendenza xenofobica, un paese che vive e prospera segretamente sulle spalle di migranti sfruttati e del loro lavoro forzato nel settore agricolo ed edile". Le organizzatrici dell’evento chiedono ai partecipanti di scendere in piazza muniti di mascherine, ma svestiti di ogni simbolo e colore di appartenenza politica. "La protesta pacifica infatti si propone di unire e non dividere, di dare voce agli oppressi e non ai singoli partiti o organizzazioni. Niente bandiere dunque. Solo esseri umani per gli esseri uman"i.