Biodigestore, Stretti risponde a Paganini: "Un impianto a turbogas non può bruciare Cdr"

La Spezia - "Certe sciocchezze bisognerebbe evitarle, con rispetto per tutti, fanno molto molto male ad un dibattito serio". L'ingegner Michele Stretti, consigliere di amministrazione di Recos e presidente della società sino a pochi mesi fa, esordisce così nella sua risposta alla candidata a sindaco di Arcola, Monica Paganini, che si era espressa manifestando il sospetto che tra gli impianti di trattamento dei rifiuti e la richiesta di Enel di installare un gruppo a turbogas a Vallegrande ci potesse essere un collegamento (leggi qui).



"Un impianto Enel a turbogas come quello di cui ho letto sulla stampa non può bruciare il Cdr. Non può farlo tecnicamente, è impossibile. Quel tipo di impianti sono come le turbine degli aerei: devono essere alimentati dal gas e basta. E anche volendo immaginare ancora, e pensare che ci sia un disegno di qualche genere, basta dire che il gas prodotto in un anno dal biodigestore potrebbe alimentare la centrale sì e no per 12 ore", conclude Stretti.