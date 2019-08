Biodigestore, Recos: "Silea sito non idoneo ai sensi della normativa"

La Spezia - La terza seduta dell'inchiesta pubblica sul progetto del biodigestore a Saliceti proposto da Recos ha visto andare in scena prevalentemente il botta e risposta tra i rappresentanti dei cittadini e dell'unico comitato presente, "Sarzana, che Botta!", da una parte e i dirigenti e i funzionari della Regione e della Provincia dall'altra. Al centro del dibattito, per ore le questioni procedurali e quelle relative alle quantità di rifiuti organici che da Genova e dal Tigullio saranno recapitati nello Spezzino per il trattamento.

Sul tavolo sono rimasti alcuni interrogativi e alcune tematiche evidenziate dai residenti e dal comitato nelle sedute precedenti. Abbiamo raccolto le risposte di Recos.



"Partendo dalla ubicazione dell’impianto Recos - affermano dall'azienda - ha condotto un’analisi seria sugli altri possibili siti previsti dalla pianificazione pubblica, Boscalino in primis; Silea non è mai stato sito ricompreso nelle previsioni di piano, tuttavia ne sono state studiate sommariamente le caratteristiche e ne è stata rilevata l’assoluta impraticabilità, per la sua contiguità con l’area naturalistica dei Bozi, per il suo inserimento nell’area densamente urbanizzata del quartiere sarzanese di Crociata, per la straordinaria complessità di accesso, stante l’obbligato attraversamento dell’asse viario, cittadino e di collegamento sovracomunale, della Variante Aurelia, già oggi fra i più problematici dell’intera viabilità provinciale.

In sintesi possiamo dire che il sito dei Bozi, proposto dal professor Raggi, non è adatto perché non è idoneo ai sensi della normativa: in particolare non è incluso nelle mappe di idoneità dei siti pubblicate dalla Regione Liguria e disponibili sul web.

Su Saliceti, inoltre, si deve ribadire con chiarezza che non stiamo parlando di un’area a destinazione agricola: è una provocazione il solo affermarlo, stante l’evoluzione storica sotto gli occhi di tutti, per cui in quell’area insistono, oltre a tutto il sistema autostradale che l’ha prevalentemente condizionata e modificata, altri impianti industriali e similari, quali: la ex Barberis, l’impianto di Cdr, l’autoparco, le attrezzature e l’impiantistica Salt, che complessivamente occupano già la maggior parte del sito".



Come rispondete alle perplessità sul rischio sismico?

"In termini di sicurezza del sottosuolo, la valutazione del rischio sismico è quella che la legge prescrive come coerente all’attuale “grado” del progetto, cioè quello “definitivo”: in sede di progetto “esecutivo”, saranno elaborati tutti gli indicatori tecnici (la cosiddetta Risposta Sismica Locale) finalizzati alla progettazione strutturale degli edifici e dei manufatti in generale. Per intanto, comunque, il cosiddetto “rischio di liquefazione”, posto anche dal Puc di Vezzano Ligure non certo in termini di certezza ma appunto di rischio da valutare, è stato affrontato e valutato dal proponente, e gli studi elaborati escludono specificamente tale rischio in ragione della morfologia e della composizione del sottosuolo corrispondente all’area dell’impianto".



E sulla permeabilità del suolo?

"E' stato valutato scientificamente il grado di vulnerabilità del sottosuolo, al fine di adottare tutte le soluzioni tecnologiche più appropriate per mettere in sicurezza l’impianto, in particolare nelle sue parti interrate in calcestruzzo armato, Ribadiamo, in particolare, che in tema di velocità del flusso della falda, sulla base di mirati e trasparenti e pubblici calcoli scientifici, che hanno accompagnato il progetto sin dalla sua presentazione ufficiale, la velocità di transito dell’acquifero si attesta nel range temporale ricompreso fra il minimo di 60 giorni (due mesi) e il massimo di 156 giorni (5 mesi) perché qualsiasi fuoriuscita nel terreno possa interferire con la più vicina zona pozzi dell’acquedotto pubblico.

In ogni modo le costruzioni saranno realizzate in modo che non vi siano fuori uscite. Non stiamo parlando di costruzioni avveniristiche o di straordinaria complessità geometrica e strutturale ma semplici, banali manufatti in cemento armato e acciaio, dei quali è tutto perfettamente noto dal punto di vista ingegneristico e tecnologico".



Con questo impianto sostenete di chiude il ciclo dei rifiuti...

"“Chiusura del ciclo dei rifiuti” e “economia circolare”: due concetti diversi e non sovrapponibili, entrambi traguardati dal progetto di Recos. La chiusura del ciclo si riferisce ad un sistema integrato, in un determinato ambito territoriale (il codice ambientale lo indirizza al livello regionale), per cui la disponibilità di impianti di trattamento, recupero e smaltimento consente a quel territorio di essere autonomo. La circolarità attiene all’obiettivo per cui un sistema complesso di trattamenti consente di reimmettere in cicli produttivi quello che in origine è un rifiuto. L’impianto proposto da Recos ha l’ambizione di perseguire entrambi gli obiettivi; sostenere che, siccome il processo dell’impianto non ottiene l’obiettivo dello “scarto zero”, allora è fallito in partenza il proposito della circolarità, significa negare (o, quanto meno, ignorare) il secondo principio della termodinamica: i processi naturali sono irreversibili e generano sempre una degradazione (che in questo caso chiamiamo “scarto”) nella loro dinamica evolutiva. Qualcuno direbbe: “non si è visto ancora nessuno che riesce a rimettere il dentifricio nel tubetto”".



Quale sarà l'impatto delle emissioni in atmosfera che avete calcolato?

"Dati ufficiali forniti dalla Salt ci informano che i veicoli transitati in entrata ed uscita dal casello di Santo Stefano Magra sono stati nel 2018 7.800.000. Senza contare, quindi, quelli in transito sulla A12, nelle direttrici di Genova e Livorno, evidentemente molti di più.

In questo contesto complessivo, che impatta pesantemente sull’area di Saliceti, l’incidenza del traffico indotto dal nuovo impianto è stata calcolata nella misura dello 0,045/0,060% del traffico attuale: semplicemente irrilevante".



Un altro tema è quello dell'elevato costo della tariffa per lo smaltimento per gli spezzini.

"A differenza di quanto affermato nel documento, l’attuale valore della tariffa di conferimento Forsu nello spezzino è pari a 110 euro per tonnellata di rifiuto.

E’ ragionevole attendersi un risparmio tariffario rispetto al valore attuale, in ragione sia dell’economia di scala del progetto sia del particolare recupero di metano da commercializzare, ma il tema tariffario non è interessato dalla fase autorizzativa, dal momento che il progetto viene finanziato interamente da provviste private, senza contribuzioni pubbliche".



Si è molto parlato della pericolosità che può rappresentare un impianto che produce metano nelle adiacenze di un Tmb che negli anni scorsi ha subito un grave incendio...

"E’ particolarmente significativo che i Vigili del Fuoco, primi fra i 32 enti e autorità che siederanno al tavolo della Conferenza dei Servizi per l’autorizzazione all’impianto, abbiano già approvato il progetto, ritenendolo quindi sicuro anche per prevenzione dal rischio incendi".