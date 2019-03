Bioasilo del Carpanedo, iscrizioni aperte per il prossimo anno

La Spezia - Il Bioasilo del Carpanedo, rivolto ai bambini da 1 a 6 anni, progettato e realizzato dalla cooperativa sociale CIS e affidato a Cocea, cooperativa sociale impegnata da più di vent’anni nella gestione di servizi rivolti all’infanzia, è circondato dal verde e dagli animali, si trova, infatti, all’interno della fattoria biologica-didattica del Carpanedo, a soli dieci minuti dal centro città.



IL Bioasilo è un servizio, “sostenibile” sotto tutti i punti di vista. La struttura progettata a misura di bambino è realizzata interamente in legno, fibre naturali e vetro, è luminosa e confortevole, con spazi sicuri e confortevoli, è una

bioarchitettura che utilizza fonti di energia rinnovabili. Lo spazio esterno, con tutti gli stimoli che può offrire è il palcoscenico, il protagonista delle esplorazioni, delle scoperte, delle inventive, dei sentimenti e delle socializzazioni dei

bambini. Progetto sperimentale che si basa su un progetto pedagogico che ospita nella stessa struttura bambini da 1 a 6 anni che seguono percorsi didattici integrati ma specifici e con obiettivi differenziati relativamente alle fasi del loro sviluppo evolutivo, in un’ottica di confronto e continuità didattica.



La cucina interna propone ai bambini un menù biologico e vegetariano elaborato da una dietista e approvato dalla Asl 5, anche al fine di facilitare il percorso di educazione al gusto e favorire l’acquisizione di comportamenti alimentari corretti e rispettosi dell’ambiente. L'orario di apertura da settembre a giugno, è previsto dalle 8 alle 16 dal lunedì

al venerdì, con possibilità di ampliamento dell’orario secondo le esigenze delle famiglie.



I genitori che intendono iscrivere il proprio figlio/a alla sezione Nido, devono presentare domanda dal 4 al 29 marzo 2019, su apposito modulo, presso l’ufficio della Cooperativa in Corso Nazionale 241, oppure via mail all’indirizzo info@cocea.it. Entro il mese aprile Cocea comunicherà l’avvenuta ammissione per il mese di settembre. Per informazioni e contatti: e-mail info@cocea.it ; Tel 0187/503739 -335/364076