Bimbo positivo alla Dante Alighieri, classe in quarantena

La Spezia - Un bimbo della scuola Dante Alighieri della Spezia è risultato positivo al tampone e ora sia lui che i suoi compagni di classe sono in quarantena. Acquisite le informazioni il dirigente scolastico dell'Isa 7, Tiziano Lucchin, si è attivato informando le autorità sanitarie e le famiglie.

La positività al tampone, per l'alunno, è arrivata nella giornata di ieri. "Ieri pomeriggio quando ho appreso della notizia - spiega Tiziano Lucchin dell'Isa 7 -, dalla famiglia, mi sono immediatamente attivato mettendomi in contatto con il servizio di prevenzione comunicando i dati necessari per effettuare l'indagine. E così è stata stabilita la quarantena della classe fino al 13 ottobre".

"Nella giornata di oggi - ha proseguito il dirigente - abbiamo sanificato in maniera straordinaria i locali, individuato una ditta specializzata. Per la giornata scolastica, di domani, i locali sono assolutamente puliti, sia la classe che i servizi igienici. Tutte le famiglie legate alle nostra scuola sono a conoscenza della situazione".

Per il dirigente Lucchin in queste delicate fasi è fondamentale la collaborazione con le famiglie: "Abbiamo già avuto incontri, online, con i genitori cercando di tenerli informati e aggiornati il più possibile. Cerchiamo di spiegare loro che nella scuola devono vedere un alleato".



Il rientro in classe dopo un anno e un'estate di fuoco per le numerose incertezze, più volte sottolineate dal mondo della scuola, non è semplice anche se nel territorio comunale della Spezia la campanella è suonata quasi due settimane dopo. "I nostri colleghi - ha aggiunto Lucchin - hanno testato il campo prima di noi e da loro abbiamo potuto acquisire informazioni importanti. Abbiamo riscritto le nostre regole per renderle più chiare possibile e divulgarle nella maniera più chiara possibile anche se rimangono dei punti oscuri. Pensiamo al solo utilizzo delle mascherine, che verrà trattato anche nel Dpcm che deve ancora uscire: è difficile capire per quale motivo se si passeggia in strada, lontano dalle altre persone, è necessario tenere la mascherina e invece all'interno di un'aula (dove la distanza è poco più di un metro) gli alunni possono levarla".



Anche nell'utilizzo della mascherina a scuola, le famiglie giocano un ruolo centrale. "La voce in capitolo delle famiglie è molto forte - aggiunge il dirigente dell'Isa 7 -. Ci sono alcuni bambini che tengono sempre la mascherina, altri la levano ma tutto sommato i bambini sono ricettivi e bravi. Oggi è quinto giorno di rientro e le cose sembrano funzionare, anche se la macchina è complicata".

In questa fase di rientro e assestamento la scuola cerca di garantire tutti i servizi anche quello del refettorio. L'Isa 7 per la refezione è organizzata in modalità differenti: alla primaria Carducci sei classi pranzano con il lunch box, le altre nei locale refezioni in tre turni separati come alla Dante Alighieri. Oggi è stato il primo giorno. "Abbiamo notato alcune comprensibili criticità - ha detto Lucchin - a partire dai ritardi. Noi abbiamo tre turni di mensa e quindi gli orari dovrebbero essere spaccati al minuto, difficile da garantire, ed è chiaro che alla luce di questi fatti che la macchina va rodata e gli automatismi sono difficili da acquisire per tutti, anche per chi i pasti li deve portare: basta un ingorgo stradale a cambiare una giornata. Il Comune ha dato il suo apporto concreto".