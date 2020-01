Bilingual primary school all'Istituto Pia Casa di Misericordia

La Spezia - Sorto nel 1882 nel centro della Spezia, l’Istituto Pia Casa di Misericordia rappresenta una vera istituzione per la sua centenaria attività nel campo della formazione e dell’educazione.

Espleta Il suo servizio per bambini dai 2 ai 10 anni attraverso la Sezione Primavera, la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, quest’ultime entrambe paritarie, e a partire dal prossimo anno scolastico 2020-2021, anche attraverso l’avvio di una BILINGUAL PRIMARY SCHOOL.

L’unica realtà scolastica bilingue (italiano-inglese) e paritaria della città, specificatamente studiata e strutturata per un minimo di dieci bambini, al fine di offrire a ciascun alunno una formazione curricolare secondo le linee guida ministeriali italiane ed allo stesso tempo assicurare un eccellente livello di padronanza della lingua inglese attraverso il suo costante e continuo utilizzo quale strumento comunicativo privilegiato. Un’offerta didattica sicuramente innovativa rivolta a tutti quei genitori che credono nelle solide basi educative da anni già garantite dalla scuola, e che desiderano per i propri figli un alto livello di preparazione anche in una lingua straniera internazionale quale condizione prodromica alla realizzazione di un percorso formativo di eccellenza.

Le classi sono a numero chiuso e le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni tel. 0187.751857 – scuolapiacasa@cdh.it – www.scuolapiacasa.it