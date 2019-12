Biliardino benefico da Gandolfo Arredamenti, raccolti oltre mille euro

La Spezia - Domenica scorsa sesto torneo benefico natalizio di biliardino presso Gandolfo Arredamenti di via Roma 105 alla Spezia. Si conferma un appuntamento immancabile per molti amici e amanti del calcio balilla o semplicemente per chi vuole divertirsi destinando un'offerta ai bisognosi della mensa Missione2000 di via Castelfidardo.

Nella foto Piergiorgio Gandolfo, con Massimo Cozzani che altri amici di una vita ha aiutato l organizzazione della serata, con i due vincitori: Mauro Melis e Vezio Bertone. Bella serata, tanti sono passati anche solo per lasciare un offerta. Da Gandolfo Arredamenti un grazie a tutti i partecipanti e a chi ha sostenuto l’iniziativa con le offerte. Il ricavato e’ stato di 1038,00.