Bilancio positivo per la "Giornata dei sentieri liguri" con il Cai

Una giornata alla scoperta del territorio.

La Spezia - Domenica 30 settembre si è svolta la "Giornata dei Sentieri Liguri", sulla base di un accordo operativo siglato fra Regione Liguria, Federparchi, Enti Parco, il Cai, la Fie, Aigae, la Rete escursionistica ligure che ha previsto l’effettuazione di escursioni guidate in tutto il territorio regionale.

In particolare, grazie anche alla splendida giornata di sole, hanno avuto grande successo le due iniziative organizzate dalla Sezione Cai della Spezia.

La prima ha avuto come teatro la magnifica Isola del Tino ed è stata effettuata in collaborazione con la Marina Militare Direzione Fari e Segnalamenti ed il Consorzio “Il Cigno”, nell’ambito delle attività del Progetto “Un sentiero per tutti”. Alla manifestazione hanno preso parte oltre un centinaio di persone, fra le quali alcune con disabilità motoria che hanno potuto partecipare grazie all’utilizzo della speciale carrozzina monoruota 'Jolette', acquistata dal Cai La Spezia con il contributo della Fondazione Carispezia.



L’evento si è sviluppato lungo tre momenti: alle 9 l’imbarco al Molo Italia, cerimonia di consegna al Soccorso Alpino Stazione della Spezia del defibrillatore che è stato acquistato con le offerte raccolte nella manifestazione Special Day del 22 aprile 2018; all’isola del Tino prove in acqua di disabili con attrezzatura subacquea organizzata dall’Associazione “Dimensione H2O”; escursione verso il Faro dell’isola del Tino.



La seconda iniziativa, dal titolo “La rete sentieristica, un valore per il territorio", si è svolta nella porzione del territorio del Parco di Montemarcello Magra Vara appartenente al Comune di Pignone e vi hanno partecipato anche un gruppo di ragazzi e ragazze dell’Alpinismo Giovanile. Nel corso dell’escursione sono stati visitati la grotta carsica detta Grotta Grande, il sito archeologico del "Castellaro", il rifugio “Mulino Calzetta”, completamente recuperato dopo l'alluvione del 2011 grazie al lavoro dei volontari della Sezione Cai La Spezia.