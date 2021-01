Bilancio Polizia, nel 2020 aumentano i casi di violenza verso le donne

La Spezia - Nel 2020 della Polizia di Stato della Spezia sono state predisposte 718 ordinanze di servizio, di cui 438 per servizi di Ordine Pubblico. Per la gestione delle manifestazioni più complesse sono stati convocati 43 tavoli tecnici in Questura.

In ambito provinciale sono stati effettuati 165 servizi straordinari di controllo del territorio con l’impiego complessivo di 493 pattuglie delle quali 233 con personale della Questura e 270 con personale del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” della Polizia di Stato di Genova. I servizi di prevenzione e vigilanza hanno riguardato il controllo della “movida” alla Spezia e a Sarzana, servizi congiunti e interforze di controllo pubblici esercizi, servizi antidroga e

pattuglioni.



Misure di prevenzione, Divisione Anticrimine.

La Divisione Anticrimine ha svolto attività di studio, monitoraggio ed analisi delle varie fattispecie delittuose registrate in provincia, quali il contrasto della diffusione degli stupefacenti, la tutela delle fasce deboli, la prevenzione della violenza di genere, dei reati predatori, al fine di meglio indirizzare l’attività investigativa degli Uffici della Questura. Nel corso dell’anno, incrementando l’attività svolta nel 2019, ha predisposto 28 Fogli di Via Obbligatori con rimpatrio nel comune di provenienza nei confronti di persone pericolos, 54 avvisi orali del Questore nei confronti di persone già dedite ad attività criminose, tre sorveglianze speciali, un Daspo per 7 anni in occasione di una partita playoff, quattro "Daspo Urbani" contro il degrado urbano, 18 ammonimenti del Questore: nr. 18, di cui nr. 12 ex art. 8 L 23 aprile 2009 n. 38 per atti persecutori e nr. 6 ex art. 3 legge 15 ottobre 2013, n. 119, c.d. decreto sul femminicidio, per violenza domestica, indirizzando le vittime alla Rete Antiviolenza per i profili di competenza. Si registra l’aumento di cinque casi rispetto all’anno precedente. E ancora sottoposizione alla libertà controllata di 102 persone, eseguito 33 misure cautelari e alternative alla detenzione delegate dall’A.G. e svolto sistematici controlli ai destinatari di misure alternative alla detenzione, compresi i sottoposti al braccialetto elettronico.



Campagna “Questo non è amore”.

Nell’ambito della Campagna permanente della Polizia di Stato di informazione e sensibilizzazione contro la violenza di genere denominata “Questo non è amore”, la Questura ha realizzato nel mese di febbraio presidi informativi nelle Piazze del Centro storico della Spezia, cui hanno partecipato Funzionari, Agenti e medico della Polizia di Stato, nonché componenti della Rete Antiviolenza. Importante il coinvolgimento degli studenti che hanno animato i gazebo con performance ed elaborati. Diverse le conferenze tenute contestualmente presso le scuole superiori dal Dirigente della Divisione Anticrimine e dai suoi collaboratori presso Licei ed Istituti tecnici. Attività che sono state svolte nella restante parte del 2020 solo in videoconferenza e riprenderanno non appena possibile in presenza,.