Bilancio Comunale. Cgil: “Confronto prima di definire il bilancio”

La Spezia - Lunedì quindici gennaio si è svolto un incontro tra le Organizzazioni sindacali e l'Amministrazione comunale della Spezia in cui è stato presentato il bilancio comunale di previsione 2018-2021.

“E’ ancora prematuro esprimere giudizi sull'operato dell'attuale Amministrazione- dicono Lara Ghiglione, Segretaria della Camera del Lavoro e Luigi Pellegrino, Segreteria SPI CGIL- crediamo però che garantire la partecipazione dei cittadini non sia mai una perdita di tempo. Una comunità vive attraverso cittadini consapevoli e informati sulle scelte di chi governa a prescindere dal colore politico. Per questo rilanciamo il valore del bilancio partecipato come strumento di democrazia reale e garanzia di trasparenza. Per quanto concerne l'addizionale comunale, positiva la conferma della fascia di esenzione a 15.000; ma, a nostro avviso, l'aliquota unica significa non affermare un principio costituzionale sulla progressività e negare l'equità sociale effettiva.”

Concludono i sindacalisti: “Auspichiamo per il futuro ulteriori momenti di confronto per approfondire le proposte del sindacato contenute nella piattaforma unitaria della contrattazione sociale che abbiamo consegnato al Sindaco. Ci piacerebbe anche che la discussione si facesse in fase di costruzione del bilancio e non quando ormai è definito, nella logica del bilancio partecipato e del reciproco riconoscimento. Auguriamo al Sindaco e alla Giunta buon lavoro.”