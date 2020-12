Bike sharing, pedalata da 346mila euro

La Spezia - Il servizio di bike sharing spezzino si appresta ad andare incontro a un potenziamento. Questa la scelta di Palazzo civico, che nei giorni scorsi, con la benedizione di una determina del Servizio mobilità, ha disposto una botta di vita da 346mila euro per Speziainbici con l'obbiettivo di migliorare lo scenario della mobilità sostenibile nel territorio comunale. Il progetto di potenziamento, approvato dalla giunta comunale nel 2019, lo scorso novembre è stato ammesso a finanziamento dal ministero dell'Ambiente: la quota di finanziamento in arrivo da Roma (che non può superare il 75 per cento del totale) sarà pari a 246mila euro, mentre i restanti 100mila ce li metterà l'ente comunale di sua tasca. In quest'ultima quota rientrano 61mila euro che andranno ad Atc Mobilità e parcheggi per la realizzazione, prevista dall'intervento di 'rinforzo' di Speziainbici, di segnaletica orizzontale e verticale presso ogni stazione bike sharing.



Per favorire una maggiore fruibilità del servizio di bike sharing, il progetto di potenziamento prevede, si spiega nella delibera del 2019, azioni volte sia a risolvere le criticità manutentive, sia al rinnovo del parco bici, sia a promuovere attività di marketing volte alla diffusione della conoscenza del sistema di bike sharing e delle relative modalità di utilizzo del servizio, anche mediante l’installazione di due nuove stazioni ed il potenziamento di quelle già esistenti.