Biblioteche, per quattro mesi i servizio al pubblico vanno in appalto a una cooperativa

La Spezia - Per quattro mesi, dal primo agosto sino alla fine del 2019, i servizi al pubblico delle strutture del sistema bibliotecario comunale saranno svolti dal personale della cooperativa sociale Socioculturale Scs di Mira, in provincia di Venezia.

I pensionamenti avvenuti negli ultimi anni tra il personale in servizio alla Mazzini, alla Beghi, alla Mediateca e alla biblioteca della Palazzina della Arti e la loro mancata sostituzione - nonostante il piano di assunzioni predisposto negli ultimi due anni dall'amministrazione - hanno portato alla decisione di affidare in appalto il servizio, mettendo sul piatto 65mila euro.

La gara telematica, come detto, è stata vinta da Socioculturale Scs, che ha proposto un ribasso del 4,89 per cento sull’importo posto a base di gara di 61.600 euro, per un importo di 58.587,76, oltre ai 3.400 per costi della sicurezza per rischio interferenziale non soggetti a ribasso. Il totale complessivo dell'appalto ammonta dunque a 61.987,76 euro, esente Iva.