Bibbia, veganesimo e cenoni. Eguez pubblica "Non ucciderai"

La Spezia - Il Natale, come in genere le principali festività dell’anno, è anche tempo di tavole imbandite, anche se purtroppo cresce il numero di coloro che non se le possono permettere. Ed è dunque tempo di discussioni sul cibo, sul suo consumo, sulla sua provenienza. Si inserisce in un tale contesto l’ultimo libro della scrittrice lericina Maria Luisa Eguez, studiosa e profonda conoscitrice di temi biblici, con particolare riferimento alle tradizioni del popolo ebraico. “Non ucciderai”, pubblicato come altre sue opere dalle Edizioni Messaggero di Sant’Antonio di Padova, non è infatti solo un richiamo diretto al quinto comandamento, bensì una interessante ricerca su un tema di indiscussa attualità: ovvero su che cosa dice la Bibbia riguardo alle scelte vegetariane e vegane.

Senza nascondere la propria personale propensione per una scelta che escluda il consumo di carne, Eguez affronta l’argomento in modo molto documentato, considerando anche i testi biblici che, a partire dal tema dell’agnello pasquale, sembrano andare in direzione diversa. Sullo sfondo resta l’auspicio, non privo di supporti scritturali, di un possibile ritorno all’innocenza primordiale, quando anche l’orso e il leone potranno tornare fianco a fianco a mangiare il fieno. Il libro è stato presentato di recente al circolo “Fantoni” di piazza Brin da Egidio Banti e da Barbara Sussi.