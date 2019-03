Bianchi presidente del Parco, le congratulazioni di Orlando e del segretario Cisl Carro

La Spezia - "Buon lavoro Donatella! Il Parco nazionale delle Cinque Terre è il più importante presidio naturalistico e paesaggistico del nostro territorio e ha anche un’importanza fondamentale per l’economia della nostra regione, per lo sviluppo della nostra terra. Donatella Bianchi ha le capacità per guidarlo come merita, grazie al suo grande amore per la nostra terra, alla sua storica militanza ambientalista che l’ha portata anche a guidare il Wwf Italia, alle sua capacità professionali di donna della comunicazione". Anche l'ex ministro dell'Ambiente Andrea Orlando si unisce al coro di quanti porgono le loro congratulazioni a Donatella Bianchi per la prossima nomina a presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre.

"Troverà un Parco che negli ultimi anni, grazie alla guida di Vittorio Alesandro e poi di Enzo Resasco è tornato ad essere il motore dello sviluppo del nostro territorio.

Ci sarà tanto lavoro da fare, sul fronte del contrasto al dissesto idrogeologico, della gestione dei flussi turistici, del marketing territoriale. Un grande lavoro che richiederà assiduità e competenze. Come parlamentare sarò sempre disponibile a sostenere il Parco e sono sicuro che tutte le istituzioni e le forze politiche e sociali lavoreranno assieme alla neo presidente nell’interesse di un territorio fragile e prezioso", conclude Orlando.



"Auguriamo buon lavoro a Donatella Bianchi, nuovo presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre e siamo certi che saprà garantire con la sua importante esperienza il rilancio di una realtà così importante a partire dalla Via dell’Amore". Lo ha detto Antonio Carro, segretario generale provinciale della Cisl nel commentare la nomina di Bianchi. "Turismo nel rispetto della tutela del territorio e delle sua particolarità sono solo alcune delle esigenze da tutelare nella guida di questa importante realtà", ha concluso Carro.