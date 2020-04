Bianchi: "Quel ponte era strategico per i collegamenti, un altro problema da aggiungere alla crisi"

La Spezia - Il crollo del ponte di Albiano, che si è accartocciato su se stesso questa mattina, è l’ennesima tegola che cade sui nostri territori in un momento già difficile per l’economia del Paese. "Ciò che suona strano – ha detto il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia, Gianfranco Bianchi – è che a novembre pare fosse stata una perizia che avesse dato un riscontro positivo. Trovo difficile credere che un ponte che mesi fa era considerato sicuro, possa crollare all’improvviso. Ecco perché ritengo che ora sia opportuno individuare le responsabilità. Per fortuna non ci sono state vittime, la cosa più importante. Ma non possiamo negare come quel ponte fosse un punto strategico per i collegamenti. Avremo perciò ora un altro problema che si va ad aggiungere alla crisi economica generata dalla pandemia. Ci auguriamo che venga presto individuata una percorrenza alternativa di emergenza in attesa della ricostruzione del ponte che ora rende difficoltosi i collegamenti tra Aulla, Santo Stefano, Albiano e Ceparana".