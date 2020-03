Bertagna ricorda Landi: "Il più autorevole tra i socialisti spezzini"

La Spezia - Scomparsa di Angelo Landi, il ricordo di Sandro Bertagna, ex sindaco della Spezia



Angelo Landi non è stato solo un autorevole esponente istituzionale in Parlamento, in Regione o alla guida dell'Amministrazione Provinciale della Spezia.

Di lui intendo oggi ricordare la sua alta concezione della politica, il suo profilo etico e morale, ma soprattutto il suo ruolo eminente nella sinistra della nostra provincia. Era indubbiamente il più autorevole tra i socialisti spezzini e penso anche il più qualificato, idealmente e culturalmente.

Un socialista autonomista con un forte tratto identitario assertivo. Molto popolare e molto radicato tra i cittadini ed i lavoratori.

Ma soprattutto un compagno sempre disponibile a ricercare, nella reciprocità delle volontà, i modi e le tappe per traguardi unitari a sinistra. Quando c'era da ricucire, da superare ostacoli o difficoltà, ho sempre saputo che su di lui si poteva contare per trovare assieme le comuni soluzioni positive.

Lo ricordo come un grande socialista, ma oggi che ci ha lasciato mi sento di ricordarlo come una personalità ed un dirigente di tutta la sinistra spezzina. Angiolino, così ti ricorderemo.



Sandro Bertagna