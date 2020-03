Benzinai pronti allo sciopero, Conte: "Il Paese non può permetterselo"

La Spezia - “I sindacati sanno che per loro le porte di Palazzo Chigi e dei vari ministeri sono sempre aperte. Precettare i lavoratori? Sono convinto che non arriveremo a questo, ho visto grande senso di responsabilità, dobbiamo comunque tutelare anche la salute dei lavoratori”. Il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di questa sera ha risposto così in merito alla minaccia di sciopero annunciata oggi dalle maggiori sigle sindacali dei benziani, pronti a bloccare i distributori a partire da mercoledì notte sulle tratte autostradali e poi in quelle urbane.

«Noi, da soli, non siamo piu` nelle condizioni di assicurare ne´ il necessario livello di sicurezza sanitaria, ne´ la sostenibilita` economica del servizio – hanno spiegato i gestori delle pompe - nessuno può pensare di continuare a trattarci da schiavi, ne´ da martiri”.



In proposito il presidente del consiglio ha spiegato: “In questo momento il confronto con i sindacati è ancora più serrato e continuo. Le filiere produttive sono molto integrate e mi auguro che non ci siano scioperi di sorta perché il Paese in questo momento non se lo può permettere. Confido che gli annunci possano rientrare perché dobbiamo garantire a tutti l'approvvigionamento dei servizi essenziali, sarà garantita la filiera alimentare e sarà garantito il rifornimento di carburante”