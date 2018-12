Bentornata Agroalimentare. Profumi e sapori invadono Piazza Europa

Taglio del nastro baciato dal sole e pieno di curiosi per la mostra mercato dedicata ai prodotti enograstronomici.

La Spezia - Profumi e sapori da tutta Italia. Più di quaranta stand che celebrano l'eccellenza e oltre trent'anni di tradizione sulle spalle. E' tornata in Piazza Europa la mostra mercato Agroalimentare che dopo dieci anni di lontananza e nella sede di Spezia Expò a pochi passi dal centro storico, dalla stazione crocieristica e la pista del ghiaccio.

Dal Piacentino alla Sardegna, passando da Norcia al golfo, alla Val di Vara e una puntatina al parmense nei circa quaranta stand a disposizione sin dal taglio del nastro, alle 10 di questa mattina con un sole luminoso a baciare la piazza, gli spezzini non se lo sono fatti dire due vole e hanno cominciato ad assaggiare e soprattutto ad acquistare un sacco di primizie a disposizione.

Per Stefano Senese, segretario generale della Camera di commercio Riviere di Liguria, è un gradito ritorno: "E' un motivo di soddisfazione perché mantenere questa tradizione rappresenta il nostro modo d'essere. Questa mostra mercato rappresenta la nostra natura in maniera molto particolare, soprattutto in questi anni che abbiamo puntato molto sul turismo esperienziale. L'enogastronomia è uno degli aspetti più importanti di questo turismo. Molti stand sono del territorio e il valore aggiunto è che ci siano anche esperienze di altre regioni per dimostrare che la cultura del buon cibo è un fattore qualificante".



Pochi giorni prima dell'ufficialità dalla Camera di commercio era partita la richiesta nei confronti del Comune per riportare "Agroalimentare" in città. "Noi siamo impegnati - ha dichiarato il sindaco della Spezia Pier Luigi Peracchini - a rilanciare la Spezia in Italia nel mondo e sostenere iniziative come questa è fondamentale per diventare un punto di riferimento. Noi vogliamo attirare l'attenzione dei turisti, consumatori spezzini e non solo. Solo con la qualità e manifestazioni belle, che vanno dalla cultura allo sport, possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Spezia è cambiata e possiamo farlo in meglio coinvolgendo i produttori locali. Abbiamo molte società che sono leader in vari settori e vanno portate alla portata di tutti. Con questa manifestazione, che coinvolge tutta Italia, diamo un bel messaggio ai cittadini e promuoviamo la qualità".



Agroalimentare 2018 proseguirà fino al 16 dicembre, in Piazza Europa con orario continuato fino a sera e rientra negli eventi di punta per il periodo natalizio ma si pensa già all'anno prossimo. "Il 2019 - ha commentato l'assessore Brogi - sarà ricco di appuntamenti e come amministrazione puntiamo a valorizzare tutti quelli che sono i prodotti tipici del nostro territorio e del Made in Italy. Abbiamo in cantiere l'introduzione del "Deco" il marchio di qualità comunale che possa valorizzare quella che è la produzione locale. Noi vogliamo anche migliorare l'Agroalimentare che dopo dieci anni torna a disposizione della città che si confermerà anche come uno degli eventi clou del prossimo anno. Lo stesso sarà per la Fattoria in città, a novembre, che verrà rinnovata ampliandone l'offerta cercando di arricchirla con un'area meeting, di confronto di tutto ciò che è Made in Italy".