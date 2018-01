Beni e servizi, per Asl un piano da oltre cinquanta milioni

Oltre sette milioni per anziani e disabili della residenza di Viale Alpi.

La Spezia - Tempi di lista della spesa per l'Azienda sanitaria locale spezzina. I vertici della Asl 5 hanno infatti siglato il piano biennale 2018/19 relativo alle acquisizioni di beni e servizi. Un menù dedicato a tutto quel che costerà più di 40mila euro e che, quindi, dovrà essere acquisito con regolare gara. Il piano biennale dell'Azienda stima una spesa da oltre 50 milioni di euro. L'ambito più oneroso - voce, inserita nel 2018, da oltre 6 milioni - è quello relativo ai servizi logistico alberghieri. Di rilievo anche l'affidamento dei serizi di pulizia e sanificazione, una partita da 2 milioni e 200mila euro. Poco meno di un milione e quattro, poi, per il servizio centrale di sterilizzazione. Un milione e mezzo peserà inoltre il servizio di trasporto pazienti che, come si legge nella delibera Asl, attende l'esito del ricorso presentato dalle pubbliche assistenze spezzine.



Da mettere referto anche i 3 milioni e 700mila euro, sia nel 2018 sia nel 2019, del canone per la gestione degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica e termica. O ancora l'assistenza domiciliare - circa 3 milioni e mezzo nel computo biennale - nonché l'affidamento in concessione della gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili della residenza 'Mazzini' (7 milioni e mezzo in due anni). La fornitura domiciliare di ossigeno liquido si stima costerà un milione per ogni anno, mentre l'acquisizione dei dispositivi medici per traumatologia peseranno, nel 2019, oltre 2 milioni.

Come detto, l'intero programma biennale prevede un esborso di oltre 50 milioni di euro, più di 30 dei quali concentrati nell'anno appena cominciato.