Benedizione degli animali in piazza Europa

La Spezia - Domani, domenica 20 gennaio, alle ore 11.30 si svolgerà in Piazza Europa la cerimonia della “Benedizione degli animali”, organizzata dal Comune della Spezia insieme alla Curia Vescovile. Saranno presenti il Vice sindaco Genziana Giacomelli e l’Assessore alla Tutela Animali Giulia Giorgi.



Ecco il programma della mattinata:

a partire dalle ore 9.00 nella piazza saranno presenti alcuni stand delle Associazioni che operano per la tutela degli animali



Alle ore 10.30 il Vice Sindaco Giacomelli e l’Assessore Giorgi premieranno i cani soccorso del Gruppo Cinofilo Argo.



Alle 11.30 avrà luogo la benedizione degli animali.



Fino alle ore 14.00 gli stand delle Associazioni saranno operativi per fornire informazioni, raccogliere cibo in scatola o crocchette per le colonie feline del territorio, e far conoscere alcuni dei cani presenti nel canile della Spezia.