Benedizione degli animali, anche la Provincia sostiene l'iniziativa di domenica

La Spezia - Domenica 19 gennaio, alle 10 in piazza Europa, il Comune della Spezia in collaborazione con la curia vescovile cittadina organizza la tradizionale benedizione degli animali in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate. La Provincia della Spezia sostiene questo evento che affonda le radici nella cultura delle valli e che ricorda il valore inestimabile del rapporto che lega l’uomo agli animali non solo perché sono stati un prezioso aiuto nelle attività lavorative rurali ma soprattutto perché oggi sono fonte di amore, compagnia e gioia per bambini, adulti e anziani.



"Basti pensare, ad esempio, all’evoluzione che ha conosciuto la pet therapy in medicina oppure all’apporto decisivo che la fauna può assicurare all’equilibrio dell’ecosistema di vaste porzione del territorio: l’importanza e l’attenzione che dobbiamo dedicare al mondo animale sono fattori decisivi per lo sviluppo armonico del tessuto sociale anche nella nostra provincia", dichiara il consigliere provinciale Andrea Biagi, delegato alla Tutela degli animali.

"Il rapporto con gli animali e il rispetto che dobbiamo loro è cifra della civiltà della nostra società e della qualità del nostro benessere collettivo. L’amministrazione Peracchini nel suo programma di governo per la Provincia ha dato rilievo al ruolo dell’ente come Casa dei Comuni e anche la tutela degli animali e la presenza del nostro ente in questo settore può rappresentare strumento concreto di supporto ai piccoli Comuni di Val di Vara, Val di Magra e Riviera".

Il consigliere provinciale Andrea Biagi sarà presente all’evento di domenica in rappresentanza dell’ente e, con l’occasione, informa che sono allo studio opportune iniziative per valorizzare il ruolo della Provincia nel settore della Tutela degli animali e, in via più generale, dell’Ambiente.