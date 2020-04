Bella ciao dalla Camera del Lavoro. Ghiglione: "Valori Resistenza per le lotte del futuro”

La Spezia - Sabato 25 Aprile, alle 15, le donne e gli uomini della Cgil spezzina canteranno Bella Ciao dai balconi della Camera del Lavoro. La Cgil così aderisce all'iniziativa nazionale lanciata dall'Anpi. “Un modo per sentirci vicini e per fare sentire la vicinanza della CGIL a tutte le lavoratrici e lavoratori- dice Lara Giglione, Segretario Generale della Camera del Lavoro spezzina- questo 25 Aprile 2020 assume un significato particolare. Resistenza al coronavirus, ma anche Resistenza all'attacco ai diritti ed alla salute dei lavoratori. Consapevolezza della memoria e della Storia, dei valori della Resistenza Partigiana e della Costituzione Repubblicana. Ma anche la Resistenza proiettata nelle lotte del futuro, dei prossimi mesi, in cui dovremo ancora resistere all'epidemia e lottare per il lavoro, per la sanità pubblica, per la scuola. Viviamo, siamo partigiani.”