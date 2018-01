Befane volanti, a piedi con un carico di solidarietà

Ecco alcuni appuntamenti in provincia in occasione dell'Epifania. Con 10 euro è possibile sostenere anche l'Unione Italiana ciechi e ipovedenti onlus della Spezia. A Pignone arriva la befana degli speleologi del Cai.

La Spezia - Archiviati Natale e Capodanno ora tocca alla vecchia signora sulla scopa chiudere i dieci giorni di festa più amati dell'anno. Saranno tante le befane che animeranno le ultime giornate di vacanza e oltre alla classica di Porto Venere si aggiungono quelle di Fabiano e Pignone.

A Porto Venere la Befana scende dal Muzzerone. Anche nel 2018 si ripete l’appuntamento con la Befana Volante che il 6 gennaio raggiungerà Piazza Bastreri a Porto Venere partendo dal Muzzerone.

Alle 14.30 inizieremo ad aspettare tutti insieme l’arrivo della vecchietta che porterà dolciumi a tutti i bambini.

Quest’anno l’appuntamento si arricchisce di musica live con il coro gospel “Pressappoco di Arcola” che intratterrà i presenti durante l’attesa e concluderà musicalmente la manifestazione.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Porto Venere, dal Soccorso Alpino Spezzino, dalla Parrocchia di Porto Venere e patrocinato dal Comune di Porto Venere.

A Fabiano l'appuntamento è per sabato 5 gennaio alle 17 in Via Gianelli. Un'occasione per festeggiare insieme e mangiare tanti dolci.

A Pignone fervono i preparativi per il tradizionale appuntamento con la Befana volante grazie agli amici del Gruppo speleologico lunense del CAI spezzino.

Il 6 gennaio infatti gli speleologi si dedicheranno interamente a Pignone, con un’escursione al Castellaro in mattinata (tempo permettendo) mentre verrà montata l’attrezzatura che, dalle tre del pomeriggio, consentirà ad alcune intrepide Befane di scendere dall’alto sulla piazza del paese, lanciando caramelle e consegnando poi ad ogni bambino presente una calza piena di dolciumi.

Come sempre a cura della Pro Loco ci saranno panettone e cioccolata calda, vin brûlé per i grandi, quest’anno nell’area dell’Ufficio turistico-IAT di Pignone.

Chi vuole fare l'escursione può presentarsi in piazza Marconi alle 9.30, attrezzato per una camminata su sentiero con un dislivello di circa 150 m. e una durata complessiva di circa 4 ore che consentirà di visitare l’area archeologica del Castellaro, insediamento preistorico dei Liguri.

Tutto questo, naturalmente, tempo permettendo. Altrimenti la Befana arriverà (a piedi) nella Sala consiliare sempre alle tre del pomeriggio.



La Befana e le feste diventano sinonimi di solidarietà e beneficienza. In questi giorni infatti si può sostenere anche la Uici, l'unione italiana ciechi ipovedenti onlus della Spezia acquistando la calza della befana in modo da sostenere la campagna di prevenzione oculistica nelle scuole e nelle piazze della provincia e della nostra regione, destinata a bambini e agli adulti, per la prevenzione del glaucoma.

"Nel 2017 sono state visitate oltre 1800 persone tra bambini e adulti e nel 2018 - scrivono dalla Uici -, con il tuo aiuto vogliamo fare di più. La calza si puó acquistare al costo di 10 euro telefonando al numero 0187509044. Per l'acquisto è possibile recarsi anche nella sede Uici di Via Crispi 103 a La Spezia. Con una piccola offerta potrai inoltre avere la penna marchiata con il logo dell'associazione e munita di luce a led e gommino per utilizzarla sugli schermi touch".