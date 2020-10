Battuta d'arresto per la campagna vaccinale. Test rapidi: tutto da decidere

La Spezia - Vaccini e tamponi rapidi sia dal medico di base che in farmacia. La strada però è sconnessa. Influenza e Covi-19 si uniscono in un mix esplosivo che crea non pochi pensieri agli utenti e al personale sanitario. Per i vaccini sono arrivate, più volte, rassicurazioni sul fatto che non mancheranno (in Liguria si potrà arrivare ad un massimo di 600mila dosi) ma allo stesso tempo però la campagna vaccinale dovrà subire una battuta d'arresto. Sui tamponi rapidi, poi, gli ordini di medici di base e titolari di farmacia fanno appello alla massima cautela perché al momento sia a livello regionale che nazionale non ci sono ancora direttive univoche e conferme operative sia per gli spazi che per l'organizzazione dei servizi.



Una situazione abbastanza complicata da spiegare, soprattutto, a chi ha già tempestato i professionisti di riferimento chiedendo già la possibilità sia di vaccinarsi che la disponibilità dei tamponi rapidi. In quest'ultimo caso, la questione si è fatta più complessa dopo l'apertura di ieri del ministro Speranza che ha annunciato la possibilità della sperimentazione del tampone rapido in farmacia.

A fare ordine su questi delicati temi sono la dottoressa Maria Pia Ferrara segretaria dei medici di famiglia e Elisabetta Borachia presidente dell'Unione ligure delle associazioni titolari di farmacia.

"Ci sono difficoltà sulla campagna vaccinale - ha spiegato la dottoressa Ferrara -. Si sta creando un problema perché la seconda fornitura non è ancora arrivata. E' stata fornita una prima parte di dosi per aprire la campagna vaccinale il 12 ottobre. Nostro malgrado dovremo fermarci e non dipende da noi. Ci siamo organizzati con i sindaci, le associazioni locali. Abbiamo fatto una campagna che garantisse la massima sicurezza di tutti a questo punto ci dobbiamo fermare".

"Per quanto riguarda la possibilità di effettuare i tamponi rapidi - prosegue Ferrara - al momento come sindacato abbiamo dato la nostra piena disponibilità se l'azienda ci darà la possibilità di poter lavorare in sicurezza. Per le adesioni è stato fatto un sondaggio conoscitivo e attendiamo i risultati".



Rimanendo in tema di tamponi rapidi, dopo l'apertura di ieri del ministro Speranza, sono state decine le telefonate arrivate alle farmacie. Ma anche qui serve la massima cautela.

"E' necessario puntualizzare alcuni aspetti - spiega la dottoressa Borachia - come farmacie noi abbiamo avanzato una nostra proposta in Regione che punta a offrire questo servizio, sì, ma a domicilio. In questa delicata fase emergenziale va garantita la sicurezza di tutti e dovrà essere la Regione ad accreditare questa iniziativa. Abbiamo specificato che siamo pronti a collaborare, con progetto sovrapponibile a uno partito alcuni giorni fa in Piemonte, con il meccanismo del tampone a domicilio somministrato da un infermiere che abbia i titoli per farlo. La nostra proposta è modulabile. E' necessario ragionare su rapidità, qualità e possibilità di esecuzione di tutta la filiera. Sarà fondamentale la sincronia".