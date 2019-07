Battistella ricevuto da Malagò in qualità di neo presidente della Fasi

La Spezia - Nella giornata di ieri lo spezzino Davide Battistella, neo presidente della Fasi, la Federazione arrampicata sportiva italiana, è stato ricevuto a Roma da Giovanni Malagò, presidente del Coni, e da Carlo Mornati, segretario generale del Coni, i quali si sono complimentati per l’ottimo risultato elettorale ottenuto nell’assemblea elettiva di giugno che ha visto la vittoria schiacciante di Battistella insieme a tutta la sua squadra, dando un segnale importante di cambiamento voluto dal 93% delle società italiane.



Si è discusso anche di Olimpiadi di Tokyo, dove l’arrampicata sportiva sarà presente per la prima volta come sport olimpico e anche di ristrutturazione di tutta la federazione e in particolare del settore giovanile in previsione proprio delle Olimpiadi di Parigi nel 2024.

Insieme a Davide Battistella erano presenti il neo segretario generale della Fasi Andrea Bronzino e il presidente della federazione internazionale, Marco Scolaris.