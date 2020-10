Batteria Valdilocchi, mezzo milione che dà il via al recupero delle mura

La Spezia - Il piano triennale delle opere aggiornato e il progetto di fattibilità per rendere nuovamente accessibile l'ex batteria Valdilocchi. L'approvazione in giunta è arrivata questa mattina. Le opere erano state proposte dall'assessorato ai Lavori pubblici.

La prima delibera riguarda l’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2020- 2021- 2022. Nel documento di programmazione è stata inserita la manutenzione straordinaria e la riqualificazione del Parco della Rimembranza i cui fondi, pari a 726 mila euro, sono in parte finanziati con il Fondo strategico regionale e così ripartiti: per il 2020 sono stati stanziati 70 mila euro e per il 2021 656 mila euro.

Nel programma è stata inserita anche una manutenzione straordinaria di tutti i percorsi pedonali cittadini che avrà un costo totale dei lavori pari a 420 mila euro (87mila euro per il 2020 e 333 mila euro per il 2021)

Per quanto riguarda invece la scuola primaria della Pianta, che inizialmente era inserita nel Piano solo per lavori di rifacimento facciata, si è deciso, a seguito di un sopralluogo, di programmare anche interventi di miglioramento strutturale per l’adeguamento sismico e la realizzazione di un cappotto termico per un efficientamento energetico dello stabile.

Nel biennio 2021 e 2022 invece sono stati programmati lavori relativi all’illuminazione pubblica per un totale di 340 mila euro che consteranno l’installazione di nuovi punti luci, ove necessario, e l’efficientamento di quelli esistenti.



“Oltre due milioni e mezzo per cinque progetti per la riqualificazione della Città - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini -. Oggi la Giunta ha approvato su proposta dell'Assessore Piaggi l'aggiornamento del piano triennale delle opere. 726 mila euro da dedicare in due anni alla riqualificazione completa del Parco della Rimembranza grazie a Fondo Strategico Regionale, 420mila euro finalizzati alla riqualificazione dei percorsi pedonali cittadini, 340mila euro di interventi sull'illuminazione pubblica e oltre un milione di euro di investimento sull'edilizia scolastica della scuola primaria La Pianta. Tutti interventi rivolti al miglioramento della vita cittadina e un restyling strutturale del Parco della Rimembranza, un luogo non solo di ristoro e un parco di grande impatto visivo e botanico, ma anche un luogo denso di storia con parte delle mura ottocentesche. Progetti finalizzati al miglioramento della Città, dalla periferia al centro".



Capitolo progetto di fattibilità relativo alla messa in sicurezza e accessibilità dell’ex Batteria Valdilocchi, Forte Pagliari. Nell’ambito del progetto riqualificazione e risanamento dei quartieri fronte Porto Canaletto, Fossamastra, Pagliari sono inseriti vari interventi, fra cui quello appunto relativo alla messa in sicurezza e accessibilità della ex batteria Valdilocchi del Forte Pagliari, per l’importo di 500mila euro. Con questo provvedimento si dà quindi il via al recupero del complesso ottocentesco delle mura storiche difensive che circondano la città.

“La riqualificazione di forte Pagliari rientra nel Programma Straordinario per la riqualificazione urbana sul quale verrà investito mezzo milione di euro – ha aggiunto il sindaco Pierluigi Peracchini - il restauro conservativo e la sua valorizzazione consentirà di andare alla scoperta di un luogo della Città e contestualmente riscoprirne la storia. Ringrazio l'Assessore ai lavori Pubblici Luca Piaggi e tutti gli uffici per il progetto”.