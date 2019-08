Batteri fecali, mozziconi e microplastiche. Goletta Verde fa il punto

La Spezia - Se da un lato c'è maggiore consapevolezza, da parte dei cittadini e dei pescatori per il rispetto del mare e la lotta al cattivo utilizzo di un materiale particolare come la plastica, tra i nemici del mare si aggiungono i batteri fecali e gli "intramontabili" mozziconi di sigaretta. E' questo il bilancio, parziale, del viaggio di Goletta Verde, partita quest'anno dal Friuli Venezia Giulia e che conclude in provincia della Spezia la sua 33esima campagna di sensibilizzazione.

A fare il punto e a prepararsi al bilancio definitivo sono i membri dell'equipaggio che tra oggi e domani metteranno a punto una serie di iniziative a partire dal "Trash mob" a San Terenzo dove in giornata faranno un po' di pulizia degli scarti abbandonati in spiaggia.

Un primo bilancio è stato presentato questa mattina, al molo di Assonautica, proprio a bordo di Goletta Verde assieme a Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde, Luigi Vincenti, Capitano di Corvetta La Spezia, Federico Pinza, Amministratore Cooperativa Mitilicoltori spezzini associati, Matteo Baini, Dipartimento scienze fisiche, della terra e dell'ambiente Università di Siena, l’On. Lorenzo Viviani, XIII Commissione Agricoltura e Pesca Camera dei deputati, Santo Grammatico, Presidente Legambiente Liguria, moderati da Paolo Varrella, Presidente Circolo Legambiente La Spezia.

La plastica e le microplastiche rimangono una nota dolente per la salute del mare e tra i dati più sconcertanti Legambiente ha rivelato che Per ogni minuto che passa, l’equivalente di un camion di rifiuti finisce nei mari e negli oceani del mondo. Quello che resta visibile agli occhi, quindi sulle spiagge e sulla superfice del mare, è pari solo al 15% della mole di rifiuti che giacciono sul fondo del mare.

Senza contare i danni economici che il fenomeno della dispersione delle plastiche in mare provoca al comparto produttivo del settore pesca. Secondo uno studio commissionato dall'Unione Europea, l’impatto economico per la pesca è stimato intorno ai 61,7 milioni di euro all’anno, risultando il secondo settore più danneggiato dai rifiuti marini dopo quello del turismo. Un dato che potrebbe subire un calo solo attraverso la prevenzione del rifiuto, la raccolta, il riciclo e la sperimentazione di nuovi materiali.

"“Oggi il marine litter è una delle due più gravi emergenze ambientali globali insieme ai cambiamenti climatici, poiché mette a rischio la biodiversità marina e la salute dell’uomo – commenta Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – Negli ultimi anni Legambiente si è concentrata sullo studio delle plastiche spiaggiate e galleggianti per capire la natura del problema e valutare la provenienza stessa del rifiuto. Le tante cose fatte nel nostro Paese, seppure encomiabili, non sono sufficienti e occorre andare oltre alla normativa: è necessario promuovere l’innovazione e la ricerca nell’ottica dell’economia circolare, così come stimolare l’industria e le aziende a farsi carico di questa emergenza; aumentare la qualità della raccolta differenziata e del riciclo, e agevolare l’apertura del mercato dei materiali di seconda vita”.



“Il settore della pesca è il più minacciato dal problema del marine litter, ma anche quello che può ricoprire un ruolo da protagonista nella pulizia del nostro mare, proprio come dimostrano le attività di fishing for litter che abbiamo avviato nella nostra regione grazie ai progetti pilota realizzati con le cooperative di pescatori e con la collaborazione dell’Università di Siena - spiega Santo Grammatico, presidente di Legambiente Liguria - Non soltanto recupero dei rifiuti marini con l’aiuto degli operatori del mare ma anche riciclo e sperimentazione di nuovi materiali che permettano di non catalogare come rifiuti speciali ciò che viene riportato a terra, come ad esempio le retine per la mitilicoltura. Occorre oggi avviare percorsi di sensibilizzazione sempre più tesi all’abbandono della plastica, come fatto nella nostra regione con il progetto Pelagos Plastic Free, e stimolare le amministrazioni comunali ad adottare ordinanze che azzerino l’uso della plastica monuso per difendere una volta per tutte il nostro mare e i suoi abitanti”.



Alla conferenza era presente anche l'onorevole Viviani che ha rimarcato l'attenzione che i pescatori rivolgono alla salvaguardia del mare: "I pescatori sono i più attivi in questo campo e nella salvaguardia del mare. A livello nazionale ho la percezione di un clima positivo da parte loro perché quasi 'fanno a gara' per portare tantissimi rifiuti a terra per poi smaltirli correttamente. La pesca va comunque normata e rinnoviamo il nostro impegno per fare in modo che ciò avvenga. Serviranno incentivi per dare una premialità".



Il programma delle iniziative di Goletta Verde alla Spezia



Lunedì 12 agosto



Ore 15:00 | Lerici, Spiaggia di San Terenzo



Trash Mob “Usa e getta? No, grazie!”, la campagna di Legambiente per la riduzione della plastica monouso







Ore 18:30 | A bordo di Goletta Verde



Premiazione delle Cinque Vele della Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano alle Cinque Terre



Saranno presenti:



Fabrizia Pecunia, Sindaco di Riomaggiore



Francesco Villa, Sindaco di Vernazza



Silvana Sassarini, Staff sindaco Monterosso











Martedì 13 agosto



Ore 11:00 | Assonautica



Conferenza stampa di presentazione dei risultati del monitoraggio di Goletta Verde in Liguria



Partecipano:



Davide Sabbadin, Portavoce Goletta Verde



Santo Grammatico, Presidente Legambiente Liguria







Ore 18:00 | A bordo di Goletta Verde



Presentazione del libro “Atlante Mondiale della Zuppa di Plastica” di Plastic Soup Foundation e Legambiente, edito da Edizioni Ambiente







Ore 19:00 | A bordo di Goletta Verde



Aperitivo Plastic free











Mercoledì 14 agosto



Ore 11:00-13:00 | Assonautica



Visite a bordo di Goletta Verde







Ore 14:30 | Assonautica



Blitz SOS Nemico del Clima - Molo Enel