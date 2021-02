Battagli Marine Hardware ha inaugurato il nuovo magazzino

La Spezia - Il sindaco Pierluigi Peracchini insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Luca Piaggi è stato in visita al nuovo Magazzino Battagli Marine Hardware presso l'area ex-Panconi della ditta Battagli. “La cultura d’impresa deve essere sempre supportata, soprattutto in questo momento storico così drammatico dettato dall’emergenza coronavirus che ha visto mettere in crisi tante realtà che, dobbiamo ricordarlo , si reggono sempre e solo sulle proprie gambe - dichiara Peracchini - Senza inaugurazione, come prevedono le normative sanitarie, sono stato in visita nel nuovo magazzino della ditta Battagli, un’eccellenza nello spezzino, che è divenuta negli anni il punto di riferimento della nautica nella nostra provincia. Il progetto, coordinato dall'Arch. Giuseppe Brusacà, ha visto una totale riqualificazione del sito e dell'area di Fossamastra, con oltre lo smaltimento di 2000 mq di amianto anche l’innovazione tecnologica in industria 4.0 per lo stoccaggio e vendita delle merci. Un grande esempio di come, nonostante l’emergenza Covid, quasi controcorrente, la ditta Bagagli abbia scelto di investire e seguire sempre gli sviluppi della città nel settore”.