Basta spezzini nati a Massa, l'Asl apre le porte alle partorienti

Infermieri e ostetriche incontrano le coppie in attesa di un figlio per aiutare a scegliere il luogo del parto.

La Spezia - Venerdì 25 gennaio alle 14.30 prenderanno il via, presso la Sala Multimediale Asl5 (via XXIV Maggio, 143), una serie di incontri rivolti alle coppie in attesa organizzato da infermiere ed ostetriche dei reparti di Ostetricia e neonatologia del Sant'Andrea insieme alle ostetriche dei consultori della Spezia e Sarzana, che costituiranno un’equipe integrata.

Gli incontri avranno una cadenza mensile, durante i quali il gruppo di lavoro fornirà alle coppie in attesa di un figlio la possibilità di effettuare una scelta consapevole sul luogo del parto, venendo a conoscenza di quanto i servizi ospedalieri e territoriali propongono alle neo mamme.

I “nuovi” corsi di accompagnamento alla nascita non sostituiranno il precedente, ma andranno ad integrare quest’ultimo, inserendosi in un percorso educativo che fa parte dell’assistenza prenatale e vogliono essere un ulteriore sostegno alle donne, ai loro partner e alle loro famiglie, per fornire strumenti adeguati che permettano di compiere scelte informate, basate sui propri bisogni e valori. Gli incontri saranno anche un momento di confronto con le altre famiglie che stanno vivendo la stessa esperienza.





La frequenza al corso è completamente gratuita.



Per info e prenotazioni dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30:

Consultorio di La Spezia Tel. 0187/534755

Consultorio di Sarzana Tel. 0187/604635 - 604701