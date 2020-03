Basta corse e giri in bici: chiusi Giardini, ciclabile, Molo e Morin

La Spezia - A mezzanotte scatterà il divieto di percorrere o stazionare, a piedi o con biciclette, nell'intera area dei Giardini storici, a eccezione dei tratti stradali di Via Diaz, Via Micca, Via Campanella e Viale Mazzini, nel tratto compreso tra Via Micca e Via Ceccardi.

Lo stesso vale per la pista ciclabile Rebocco - Fabiano Basso, nel tratto compreso tra Via Monfalcone e Via delle Cave e per Passeggiata Morin, il Ponte Thaon di Revel, Molo Italia e i percorsi adducenti.



Lo ha deciso, sentita l'Autorità di sistema portuale, il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, firmando un'ordinanza che integra le precedenti con ulteriori misure di contenimento giustificate dalla presenza di troppi runner e amanti delle due ruote nelle aree pubbliche cittadine nel corso degli ultimi giorni, quando la raccomandazione principale per il contenimento del contagio da coronavirus era sempre la stessa: restate a casa.



Il provvedimento resterà in vigore sino alle 24 del 3 aprile (salvo proroghe) e l'unica eccezione concessa è quella del transito nei luoghi di cui sopra per motivate e comprovate esigenze lavorative.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 7 bis della L. 267/2000 nonché segnalazione d’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale.



"Un’inevitabile inasprimento delle precedenti ordinanze a causa del mancato rispetto delle prescrizioni finalizzate alla tutela della salute pubblica – dichiara Peracchini – invito nuovamente tutti i cittadini a rimanere a casa e non uscire se non per comprovati motivi di salute, per andare al lavoro o a fare la spesa. Dobbiamo tutti avere maggiore cura di noi stessi e degli altri, e soprattutto un maggiore rispetto e senso di responsabilità verso tutti i medici, tutto il personale sanitario che sta in prima linea ogni giorno e ogni notte per salvare letteralmente la vita alle persone affette da coronavirus e evitare quanto più possibile ulteriori contagi. L’ordinanza è anche finalizzata a avere maggiore controllo e presidio sul territorio, ed evitare assembramenti che, purtroppo, ancora oggi sussistono sul nostro territorio. Sono giornate difficilissime, con bollettini che ancora ci indicano che il peggio non è alle nostre spalle: dobbiamo fare tutti uno sforzo e un sacrificio in più perché soltanto così sarà possibile ritornare quanto prima alla normalità".