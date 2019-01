Barriere antirumore, i lavori continuano

La Spezia - Proseguono i lavori per dotare Viale San Bartolomeo delle arcinote barriere fonoassorbenti, pensate per mitigare i rumori provenienti dal porto, che interessano in particolare la zona del Canaletto. Come detto il lavoro complessivo è suddiviso in tre ambiti: l’ambito “1 A”, ovvero i 700 metri che vanno dal Varco San Cipriano fino a Via Giulio della Torre è quello su cui si sta lavorando attualmente e si può dire che le opere siano discretamente a buon punto. C'è poi l’ambito “1B” che riguarda i 130 metri di recinzione che corrono dietro al Palazzo giallo e rosso dove ha sede La Spezia Container Terminal- Gruppo Contship Italia e l’ambito “2”, interno al porto, all’uscita della galleria subalvea, che ha la funzione di mitigare il rumore dei mezzi in uscita dalla stessa galleria.