Barbagallo confermato presidente dell'Ordine dei medici: "Covid, attenzione ai più fragili"

La Spezia - I medici chirurghi e odontoiatri della Spezia hanno rinnovato gli organismi dirigenziali. A conclusione della tornata elettorale è entrato in carica il nuovo consiglio direttivo, contraddistinto dalla riconferma a presidente di Salvatore Barbagallo e dall'ingresso dei professionisti Rosario Leotta, Paolo Dessanti e Maria Pia Ferrara e tra i revisori di Paola Baldini.



Hanno mantenuto la carica Antonio Mannironi come vicepresidente, Enrico Battolla tesoriere, Sandro Sanvenero segretario e i consiglieri Romolo Briglia, Enzo Ceragioli, Marco Santilli e Rinaldo Tavilla. Due conferme anche per l'incarico di revisori con Giorgio Ferrari e Francesco Verdiglione,



“L’attenzione dei medici – afferma Salvatore Barbagallo – è rivolta al perdurare della pandemia virale da Covid 19. La professionalità e la dedizione di tutti i colleghi impegnati nella fase iniziale di questa infezione, unitamente ad un comportamento corretto dei nostri concittadini, hanno marcato le distanze con la malattia ripresa in maniera virulente in gran parte degli altri paesi europei”.



E aggiunge: “Questo vantaggio, frutto dei sacrifici di tutti, non deve essere sprecato. Ora è indispensabile perdurare nei comportamenti virtuosi con limitazione dei contatti extrafamiliari che devono sempre essere protetti. Ci sentiamo in dovere di indicare queste raccomandazioni nell’interesse di tutti, poiché dobbiamo avere ben chiaro che l’imprudenza di ognuno di noi ricade inevitabilmente su chi ci è accanto e più fragile per età o per patologie concomitanti”.