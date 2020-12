Barbagallo: "Auspicavo conferma Troiano, ma Cavagnaro ha competenza e professionalità"

La Spezia - "Come ho avuto modo dichiarare ho apprezzato il lavoro svolto dal Commissario Daniela Troiano ed auspicavo una sua riconferma. Nonostante ciò, ritengo che si debba essere soddisfatti della nomina di Paolo Cavagnaro in qualità di direttore generale della Asl 5. Lo stesso ha dimostrato nei suoi precedenti incarichi competenza e professionalità. Le sue riconosciute doti personali potrebbero però non essere sufficienti a sollevare la situazione locale". Lo afferma in una nota il dottor Salvatore Barbagallo, presidente dell'Ordine dei medici della Spezia. "È indispensabile che la Regione colmi finalmente le carenze ormai decennali presenti nella nostra provincia se non strutturali in tempi brevi, in considerazione delle problematiche legate alla costruzione del nuovo ospedale, almeno del personale sanitario che ha raggiunto una carenza insostenibile ancor più acuita dall’emergenza Covid. L'augurio è quello che tutto questo avvenga nel più breve tempo possibile. In caso contrario purtroppo sarebbe un segnale della insufficiente attenzione da parte della Regione nei confronti del nostro territorio", conclude il presidente.