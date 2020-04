Barbagallo: "Allontaniamo i positivi a domicilio dalle loro famiglie"

La Spezia - Angeli, eroi, martiri. Li hanno chiamati in molti modi in questo periodo di pandemia, ma certamente preferirebbero sentirsi chiamare solamene medici o infermieri. Alcuni, troppi, sono diventati vittime. Sono infatti numeri impressionanti, quelli che riguardano le due principali professioni dell'ambito sanitario (affiancate quotidianamente da Oss, ausiliari e autisti, anche nella guerra al coronavirus). Secondo il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, sono 12.681 gli operatori sanitari contagiati dal Covid-19, mentre secondo altre fonti il dato sale al 15 per cento del totale dei casi italiani. Sono certi, invece, i dati dei decessi: 26 infermieri e 94 medici dall'inizio dell'emergenza. Un bollettino drammatico.

Abbiamo contattato il presidente dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia della Spezia, il dottor Salvatore Barbagallo, per analizzare la situazione in provincia e provare a spiegare ai nostri lettori qualcosa di più di questa pandemia.



Presidente, quanti sono i medici colpiti dal Covid-19?

"Alla Spezia i contagiati sono tanti, ma per fortuna non c'è stato nessun decesso. Soprattutto nella prima fase dell'emergenza la nostra, insieme a quella di infermieri e Oss, è stata una categoria drammaticamente esposta, ma il 15 per cento mi sembra un dato eccessivo. Vedremo presto, con i risultati dei test sierologici, chi ha sviluppato gli anticorpi. Questa tipologia di test, che analizza i parametri delle immunoglobine Igg e Igm, potrà essere allargata anche al mondo del lavoro e alla popolazione e ci aiuterà molto a fotografare la situazione".



Dopo un momento di grande difficoltà, da alcuni giorni sembra essere migliorata la situazione sotto il profilo della fornitura dei Dispositivi di protezione. Com'è la situazione oggi per i medici spezzini?

"C'è stata una grave carenza, che abbiamo toccato con mano. Come Ordine abbiamo distribuito una prima fornitura di 400 mascherine Fpp3 e poi ne abbiamo recuperate altre 500 di tipologia Fpp2. Intanto è atteso in settimana l'arrivo da Roma di quelle della Protezione civile. Per fortuna, grazie alla gestione accorta degli ultimi anni, avevamo a disposizione una somma che ci ha permesso di acquistare questi dispositivi di protezione e due ventilatori per l'ospedale Sant'Andrea, che stiamo attendendo ci vengano inviati dalla ditta produttrice, la Siare di Bologna. Ma il vero problema non è il costo, quanto il fatto che non si trovano mascherine in commercio".



I dati forniti dalla Protezione civile nazionale riguardo ai contagi in provincia hanno fatto registrare un grande balzo in avanti negli ultimi giorni, nonostante a livello nazionale e regionale si parli di una situazione in miglioramento, che viene confermata anche dai numeri sui ricoveri negli ospedali Sant'Andrea e San Bartolomeo. Come si spiega questo fatto?

"Ritengo che molto dipenda dallo sfasamento tra il periodo di esecuzione dei tamponi e quello di comunicazione del risultato. Dobbiamo considerare questi dati a lungo termine, di settimana in settimana, non giorno per giorno. Abbiamo visto che in questi ultimi giorni i ricoveri si sono ridotti e questo è il sintomo di una situazione in miglioramento".



La Regione, Alisa e Asl stanno valutando l'utilizzo di altre strutture per il ricovero di alcuni pazienti in via di guarigione. E' al corrente di qualche novità?

"Si stanno cercando soluzioni alternative per i pazienti dimessi, in fase sub acuta, affinché non tornino a casa e non mettano a rischio la salute dei propri familiari. Ho letto sui giornali (leggi qui) che si sta valutando l'utilizzo della struttura Luna blu, a Montepertico".



Qualcuno ha parlato anche di Alma Mater... in entrambi i casi ci potrebbe essere il rischio di mettere a repentaglio la salute degli anziani ospiti delle strutture (nel caso di Luna blu della vicina Fondazione Don Gnocchi)? Come valuta, a tal proposito, la riorganizzazione ospedaliera messa in atto sino a ora da Asl?

"E' ovvio che i pazienti devono essere sistemati in maniera corretta. Ora che la situazione è un po' più stabile è possibile fare scelte idonee. Per esprimere un'opinione su quanto fatto sino a ora bisognerebbe conoscere la situazione in maniera approfondita. Il commissario Troiano è una persona esperta e preparata, che prima dell'esplosione dell'epidemia aveva già dato impulso per adeguare la Asl ad altre realtà più avanzate".



Lei fu sin dall'inizio una delle figure che invitava maggiormente a prendere sul serio il nuovo coronavirus...

"Ricordo di aver partecipato al 'Salotto del signor Rossi' su Tls il 24 febbraio scorso: ero preoccupato e già mi aspettavo che avremmo dovuto contrastare una situazione difficile in cui avremmo dovuto contenere i danni il più possibile. Si parlava ancora della Fiera di San Giuseppe, ma invitavo a non farla, spiegando che era necessario stare separati. Con un minimo di informazioni e la conoscenza di un po' di dati scientifici si capiva che la situazione avrebbe preso questa brutta piega. Questo virus, infatti, è pericoloso perché non è particolarmente letale. Non è come l'ebola, che uccide chi infetta. Il Covid-19 nel 70-80 per cento dei casi provoca disturbi moderati, ed è per questo che si diffonde con tanta facilità".



Mentre c'è chi scorre il calendario in attesa di poter uscire c'è anche chi teme una seconda ondata di contagi. Lei che ne pensa?

"Credo che questa idea sia legata soprattutto alla memoria storica della Spagnola, che nel 1918 causo nuovamente molte vittime in Europa. Non ritengo che questo potrà accadere: al limite si potrà verificare qualche focolaio sporadico. Per questo sarà comunque importante mantenere un atteggiamento prudenziale, indossando mascherine, evitando assembramenti e arieggiando i luoghi chiusi in cui si trascorra del tempo con altre persone. Si tratta di accortezze che se vengono prese da tutti, in grande scala, mostrano i risultati. Un'altra misura che suggerirei di prendere il prima possibile è quella di allontanare i Covid-19 positivi dalle proprie abitazioni per evitare di contagiare i familiari, ricoverandoli in strutture ad hoc dotate di assistenza sanitaria".



Cosa consiglia ai nostri lettori per la prossima fase dell'emergenza?

"Sino a quando non avremo un vaccino o una terapia efficace dovremo vivere in maniera più accorta. Contrariamente alle prime notizie che ci erano giunte questo coronavirus non coinvolge solamente l'apparato respiratorio, ma provoca anche una specie di vasculite, colpisce i reni e l'apparato cardiaco. Questa malattia è più di una polmonite: è una infiammazione generalizzata. Può avere effetti gravi sugli anziani e su chi presenta altre patologie e per questo sono perplesso nel vedere così tanti ultra 65enni che escono di casa liberamente. Sono troppi, avrei cercato di ridurne il numero in maniera decisa, anche proibendone l'uscita, ovviamente garantendo assistenza per la spesa e quant'altro".



Alcuni mesi fa lei fu presente alla presentazione dell'indirizzo "biologico con curvatura biomedica" del liceo Pacinotti. Nel suo discorso introduttivo spiegò l'importanza della professione medica in un Paese sempre più povero di medici specialisti. Oggi quelle parole pesano come il piombo...

"La nostra categoria dopo questa brutta esperienza dovrà alzare la voce, farsi sentire e zittire chi non ha le competenze specifiche nel campo medico. Ricordo ancora tutte le polemiche sollevate da chi era contrario ai vaccini, persone che ora sono completamente scomparse dal dibattito. Dovremo avere la forza e il senso di responsabilità di assumerci le nostre responsabilità e di rivolgerci alla popolazione se chi di dovere non ci ascolterà. Serviranno parole chiare per spiegare l'importanza della sanità, di cui oggi, forse, ci si rende maggiormente conto, anche nel confronto con altri Paesi. Pensiamo solamente alla Germania, che con 80 milioni di abitanti aveva, in periodo pre coronavirus, 22/25mila posti letto in Terapia intensiva, mentre in Italia, con 60 milioni di abitanti, erano 5.500. I nostri ospedali, i nostri posti letto sono stati falcidiati e la responsabilità è di tutti noi. Ci eravamo dimenticati dell'importanza del nostro sistema sanitario, questa situazione ha portato molti a riflettere e a capire che non è più ammissibile assistere a questo declino. Ci sono delle priorità, e la sanità è una di queste".